Et kvart århundrede i Birkerøddernes løbeklub

Birkerøddernes løbeklub har netop kunnet fejre et fornemt jubilæum. Klubben havde nemlig sin første træningsdag 10. august 1996.

Rudersdal - 13. august 2021

45 løbere mødte dengang op, og i dag har klubben cirka 125 medlemmer og mere end 60 forskellige faste løberuter at vælge imellem i Rudersdal.

Birkerøddernes løbeklub har gennem de sidste 25 år haft naturen som rammerne for mange løb, og været rundt i det meste af skovene omkring Rudersdal. Gennem årene er det blevet til et solidt fællesskab, hvor glæden ved sammen at dyrke motions idræt i naturen i og omkring Rude Skov, Geel skov, Eskemose Skov, Bistrup hegn, Furesøen og Sjælsø, er fællesnævner for gode oplevelser og en varieret fysisk træning.

Løber i ind- og udland Blandt de mange løb såvel internationale og indenlandske løb, som klubben har deltaget i, kan nævnes New York maraton, Hamburg maraton, Palma maraton, Berlin maraton, Copenhagen maraton, Helvede i nord, skovsyreløbet og mange flere.

Fælles for dem alle er gode oplevelser og glæden ved at deltage i store løb. Birkerøddernes løbeklub kan også prale af en Danmarksmester i 2018, da en af klubbens mest rutinerede medlemmer i en alder af +80 blev den hurtigste på Københavns halvmaraton. Så det er aldrig for sent at dyrke motion og få glæde af den dejlige natur i Rudersdal.

Det der engang startede som en decideret løbeklub, er i dag udvidet til en mere alsidig klub, der udover motionsløb nu også omfatter skovfitness og cykling indenfor både MTB og landevej som en del af programmet. Derudover gør trænerne et stort stykke arbejde i at tilrettelægge gode løbe programmer frem mod større løb, og sikre en varieret træning i ugens løb.

Med fra starten Det er en af grundene til, at de fleste i klubben bevarer deres medlemskab i mange år, når de først starter. Således har klubben flere medlemmer der har været med fra starten af. Det er en klub, som kan rumme alle, og de lægger stor vægt på det sociale og glæden ved naturen. Hvis du spørger en Birkerødløber, hvad der får vedkommende til at stille op til løb uanset vejr og vind året rundt, er det de mange varierende ture, og uanset løbeniveau er der altid en gruppe, man kan hægte sig på. Netværket og sammenholdet er styrken i klubben, og det afspejler sig blandt andet i at de kan arrangere flere sociale arrangementer i løbet af året. Det kan fx være træningslejre, kurser, skades forebyggelse, kost og motion mm.

Det hele kan lade sig gøre på grund af de mange aktive i klubben, som alle hjælper til i det omfang man kan. Det være sig trænere, bestyrelsesmedlemmer og især de mange trofaste medlemmer, som altid giver en hånd med diverse opgaver og stiller op i alt slags vejr.

I anledningen af fødselsdagen inviterer Birkerøddernes Løbeklub på en forfriskning og lidt fødselsdagskage for klubbens medlemmer, tidligere medlemmer og venner af klubben. Det foregår foran Sjælsøhallen lørdag 14. august 2021 fra klokken 12-14. Her har du mulighed for at møde en medlemmer til en hyggelig snak, og hvis blot ønsker at høre mere om klubben og måske ønsker at komme igang. Læs mere: birkeroddernes-lobeklub.dk