Sognepræst ved Gl. Holte Kirke, Jannik Theilgaard og Fodboldmotions Maria Santana. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Et fællesskab i det fri for både krop og sjæl for alvorligt syge

"Tag Livet Alvorligt" lyder opfordringen stadig fra fodboldtræneren og præsten, som vil invitere folk, der har haft alvorlig sygdom inde på livet, med ud i naturen.

Rudersdal - 03. september 2021 kl. 09:02 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

I december sidste år bragte Rudersdal Avis et interview med fodboldtræneren Maria Santana og sognepræst ved Gl. Holte Kirke, Jannik Theilgaard. De to var nemlig gået sammen om at skabe et helt anderledes tilbud til folk, der lider af eller har været ramt af alvorlig sygdom.

Tag Livet Alvorligt hed forløbet, hvor denne helt særlige målgruppe først skulle spille/gå/grine fodbold på tværs af køn, alder og fodboldkunnen, og hver anden gang skulle holdet så slutte eftermiddagen i Gl. Holte Kirke, hvor sognepræst Jannik Theilgaard ville skabe et trygt rum, hvor deltagerne kunne fokusere på sindet.

Et fantastisk fint projekt, som der også var flere, som meldte sig til.

Men så ramte coronaen, og det blev aldrig til noget.

"Vi besluttede at vente på grund af de forskellige restriktioner, der stadig var i kirken. Men vi kunne simpelthen ikke bære, at det ikke blev til noget, for vi synes, det er sådan et godt og vigtigt projekt, og der var flere som efterspurgte det," siger Maria Santana fra Fodboldmotion.

Går i gang igen Nu er Maria Santana og Jannik Theilgaard så klar til at sætte genstarte projektet, men selv om formålet og indholdet er det samme: Netop at skabe et fællesskab af ligesindede med alvorlig sygdom inde på livet med fokus på både krop og sjæl, så har de valgt at ændre rammerne.

"Jeg inviterer Jannik som præst ud i naturen. Sådan at hele seancen foregår i naturen. Først motion og bagefter samtale som Jannik sørger for, på en virkelig fin og anderledes måde," forklarer Maria Santana. Hun fortsætter:

"Det handler også om at vide, at præstens rolle ikke kun er i kirkerummet, og det her handler ikke om Gl. Holte Kirke, men om Jannik, som præst. Vi vil gerne tænke ud af kirkerummet. Dels af praktiske årsager og dels for at vise at kirken ikke kun er og fungerer i fysiske omgivelser bygget af mursten, men er i hverdagen, i samfundet og naturen," siger Maria Santana.

Der er allerede flere tilmeldte, som er klar til at deltage i dette fællesskab af mennesker, som har eller har haft alvorlig sygdom helt inde på livet, men der er stadig plads til flere i det særlige fællesskab.

"Tag Livet Alvorligt" finder sted fire tirsdage, 14/9, 21/9, 5/10 og 12/10 fra klokken 16-17.30.

Der er mødested i Gl. Holte. Man kan kontakte Maria Santana på telefon 40750434 eller mail: mail@fodboldmotion.dk for at få mere information om projektet og for at tilmelde sig.