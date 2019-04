Erik ville dø - nu nyder han livet

Her fik han sin anden hjerneblødning inden for få år og blev lammet i venstre side af kroppen, ligesom han mistede en god del det talte sprog. Under interviewet med Frederiksborg Amts Avis trækker han derfor et lamineret ark frem med fem blå firkanter på. Det er et simpelt værktøj, der hjælper Erik Mortensen til at dele sætningerne op i stavelser. Det gør ham nemmere at forstå - og det virker.

- Der var nogle år, hvor jeg blot ønskede at dø. Men i dag har jeg et skønt liv. Det er ikke synd for mig. Det er pisseærgerligt at blive ramt. Men jeg har jo overlevet en sygdom som rigtig mange dør af. Det er jeg glad for, og selvom jeg også har haft 10 forbipasserende blodpropper i hjernen, så lever jeg endnu. Jeg er som en korkprop, og det skyldes nok min nysgerrighed til livet. Der er så meget at leve for, og man skal huske at være glad for det, man kan, fremfor det, man ikke kan. Det er derfor, at jeg inviterer til foredrag her langfredag, lyder det fra Erik Mortensen, der fortsætter: