Se billedserie Rudersdal Erhvervsforening uddelte to priser - en Innovationspris til en virksomhed (Kulturcenter Mantzius), som har tænkt nyt. Og en pris til den mindre virksomhed (Asteriks og CloudRemote), der trods sin størrelse har ageret stort. På billedet ses fra venstre Jens Rimhoff, næstformand i erhvervsforeningen, Mads Riishede (kunstnerisk leder på Kulturcenter Mantzius), Gitte D?Arcy fra Asteriks og CloudRemore) og formand for Rudersdal Erhvervsforening, Jesper Winther Andersen.

Erhvervspriser til Asteriks og Kulturcenter Mantzius

Traditionen tro har Rudersdal Erhvervsforening i sidste uge uddelt erhvervspriser til nytårskur.

Rudersdal - 30. september 2021 kl. 04:44 Kontakt redaktionen

Med ni måneders forsinkelse på grund af corona-situationen bød Rudersdal Erhvervsforening sidste torsdag på nytårskur med kåring af årets prismodtagere på Louisiana Museum of Modern Art.

I de smukke og kunstneriske rammer kaldte formanden for Rudersdal Erhvervsforening, Jesper Winther Andersen, to virksomheder op - Asteriks og Kulturcenter Mantzius - og begrunder valget af dem i en pressemeddelelse:

-Da Coronaen lukkede mange virksomheder ned, besluttede erhvervsforeningen at oprette en hot-line, hvor virksomheder kunne få vejledning om hjælpepakker med videre. Vi spurgte advokat Torsten Pedersen og bogholder Gitte D'Arcy, om de ville hjælpe. Begge sagde straks ja. Torsten Pedersen fra Advokathuset har tidligere fået en pris af os, og i år var det helt oplagt, at prisen for den mindre virksomhed gik til Gitte D'Arcy. Gitte har i mange år - siden 2007 - drevet virksomheden Asteriks, som tilbyder bogføring, revision og skatterådgivning. Gitte er nu også er med i en nystartet virksomhed - CloudRemote - som yder konsulentbistand om informationsteknologi. Det er en glæde for os, at vi nu kan give dig årets pris for den mindre virksomhed.

Mange kandidater Hvem skulle så have innovationsprisen? Mange kunne kandidere, mange har fundet nye veje at gå under coronanedlukningen.

Der er en mangeårig tradition for, at Rudersdal Erhvervsforening uddeler priser ved årets nytårskur. På grund af Corona kunne nytårskuren ikke holdes i januar i år, så med ni måders forsinkelse holdt foreningen torsdag en slags nytårskur på Louisiana og uddelte sine priser.

-Vi har under Corona set Kulturcenter Mantzius slå alverdens knuder på sig selv for at skabe arrangementer, hver gang de anede bare et lille, spinkelt håb og en åbning. Det har erhvervsforeningen og mange andre nydt godt af. Nu kører I på fulde omdrejninger igen. Kulturcenter Mantzius har arrangementer som perler på en snor. Og publikum er parate. Se bare Birkerød Kulturnat. 7.000 mennesker kom på gaden.

-Men vores valg er faldet på en lokal kulturinstitution. Dels mener vi, erhverv og kultur hænger uløseligt sammen. Dels har især kultur været mærket af corona-situationen, sagde Jesper Winther Andersen og kaldte kunstnerisk leder Mads Riishede fra Kulturscenter Mantzius op.