Se billedserie Siden Mercy Ships blev grundlagt i 1978, har organisationen arbejdet i mere end 55 udviklingslande. Her har den leveret tjenester til en værdi af mere end 1, 7 milliarder dollars og hjulpet mere end 2.8 millioner mennesker. Her ses skibet »The Global Mercy«. Foto: Mercy Ships Foto: Mercy Ships

Send til din ven. X Artiklen: Erfaren kvinde skal sætte kursen for hospitalsskibe Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Erfaren kvinde skal sætte kursen for hospitalsskibe

Kommunal- og regions-politikeren Randi Mondorf (V) er valgt til at overtage formandsposten i Mercy Ships Danmark.

Rudersdal - 17. december 2020 kl. 18:29 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

- Man kan godt være et godt menneske, selvom man er »blå«. Venstrefløjen har ikke patent på at have hjertet på det rette sted.

Sådan siger Randi Mondorf med et bredt smil, efter det er blevet offentliggjort, at hun fremover skal stå i spidsen for verdens største, velgørende hospitalsskibe.

Hun er netop valgt som formand for Mercy Ships Danmark, der giver gratis lægehjælp i Vestafrika fra civile hospitalsskibe.

- Jeg kendte slet ikke til Mercy Ships, før jeg stødte på foreningen gennem en bekendt. Der gik ikke lang tid, før jeg blev meget begejstret for Mercy Ships sag. Det arbejde som Mercy Ships står bag med at give gratis lægehjælp og operationer, der forandrer livet for nogle af verdens fattigste, der ellers ikke ville have nogle steder at gå hen - det er intet mindre end enestående, forklarer Randi Mondorf.

Hun glæder sig til arbejdet:

- Med det jeg nu kender til Mercy Ships, ser jeg en dansk forening, som er startet og drevet af stærke ildsjæle, og som nu står overfor at skulle tage det næste udviklingstrin for at blive en større og mere professionel organisation. Som jeg ser det, er vores største og mest håndgribelige udfordring lige nu at få et bredere fundament i vores sponsorer. Jeg er overbevist om, at fordi vi i Mercy Ships har en stærk sag, så kan vi engagere flere. Vi skal også engagere flere, der har lyst til at donere deres tid, som frivillige om bord på et af vores hospitalsskibe.

Randi Mondorf kender de fleste her i lokalområdet nok som politiker. Hun sidder både i kommunalbestyrelsen og regionsrådet for Venstre.

Bred politisk erfaring Randi Mondorf har ikke tidligere bestyrelsesarbejde på sit cv, men hun trækker til gengæld på en bred politisk erfaring. Siden 2010 har Randi Mondorf været medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune for Venstre, og gennem årerne har hun varetaget formandsposten for Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og aktuelt Erhvervsudvalget.

Derudover sidder hun med i Regionsrådet og er bestyrelsesmedlem i erhvervsuddannelsen FGU Nordsjælland.

Nu skal Randi Mondorf som bestyrelsesformand stå i spidsen for Mercy Ships Danmark, en kristen NGO, der giver gratis sundhedsydelser, kapacitetsopbygning og bæredygtig udvikling til fattige i Vestafrika.

Det er et helt nyt felt for Venstre-politikeren.

- Det er jo ikke fordi, jeg keder mig, men jeg har svært ved at lade være med at engagere mig, hvis muligheden opstår i noget, jeg synes er spændende, siger Randi Mondorf til Frederiksborg Amts Avis.

Udsyn til verden Gennem sine politiske poster er hun vant til at arbejde lokalt og regionalt, men hun har altid også haft udsyn til verden. Siden 2014 har hun arbejdet for Europarådet som blandt andet valgobservatør i en række østeuropæiske lande. I barndomshjemmet i Hillerød mødte hun mennesker fra hele verden, der rejste til Danmark for at udvikle mejeriprodukter sammen med hendes far. Han var ansat som mejeriingeniør ved Statens Forsøgsmejeri.

- Der kom især mange Chile for at uddanne sig og udvikle nye produkter. Det var nogle af dem, jeg senere besøgte, da jeg som ung, tog til Chile som udvekslingsstuderende. Lige fra jeg var barn har jeg været bevidst, om at vi lever et meget privilegeret liv i vores del af verden. Jeg har rejst i hele verden - i over 70 lande, fordi jeg har været gift med en, der arbejdede for Novo Nordisk. Det har også været med til at give mig et globalt mindset og et indblik i, hvordan vi hjælper verdens fattigste, påpeger den nyvalgte formand for Mercy Ships Danmark.

Læs Frederiksborg Amts Avis fredag...