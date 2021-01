Erfaren kok er ny mand i front for konferencecenter

Den nye manager er 48-årige Rasmus Kjær, som nu bliver ansvarlig for alt forplejning i forbindelse med møder, konferencer og events samt for Søhusets daglige frokostgæster fra DTU Science Park. Rasmus Kjær har været kok i over to årtier, heraf mange år som selvstændig.

Rasmus Kjær er optaget af bæredygtighed og mener, at der ligger et stort ansvar i at tænke bæredygtighed hele vejen rundt i de store køkkener. I Rasmus Kjærs optik handler det både om økologi og om at have et tæt samarbejde med de lokale producenter, men det handler også om at udfordre køkkenet i at bruge hele råvaren for at mindske madspild, uden at gå på kompromis med smagsoplevelsen.