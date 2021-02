Kristine Fog-Morrissette er aktiv i foreningen Bedre Psykiatri Lyngby-Taarbæk-Rudersdal. Hun har selv som pårørende har haft psykisk sygdom tæt ind på livet.

Er du rigtig klog på psykisk sygdom?

Hvordan er det at være psykisk syg eller pårørende til en psykisk syg i Rudersdal/Lyngby-Taarbæk Kommune. Det håber lokalforeningen af Bedre Psykiatri, at de kan få hjælp til at blive klogere på

Rudersdal - 21. februar 2021 kl. 11:44 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Kristine Fog-Morrissette er medlem af Bedre Psykiatri Lyngby-Taarbæk-Rudersdal. Hun har selv haft psykisk sygdom tæt inde på livet, da både hendes mor og ét af hendes børn har været plaget af psykisk sygdom. Som pårørende har hun i perioder følt en enorm afmagt overfor systemet, og her har hun søgt hjælp og sparring i lokalforeningen af "Bedre Psykiatri".

Foreningen beder nu pårørende om hjælp til at sætte fokus på, hvordan det egentlig går med psykiatrien i landets kommuner.

"Mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende bliver kastet frem og tilbage mellem kommunens mange afdelinger og tilbud og får ikke den hjælp, de har brug for. Det samme sker desværre for vores medlemmer her i Rudersdal og Lyngby-Taarbæk," siger Kristine Fog-Morrissette.

Men hvor det er skoen trykker - og hvor meget; det vil foreningen gerne blive lidt klogere på gennem en spørgeskemaundersøgelse.

"I Bedre Psykiatri er vi gået i gang med at undersøge, hvor store problemerne er. Undersøgelsen er den første af sin slags, og forhåbentlig vil den give et overblik over, hvor slemt det står til her i vores kommuner - Så vi håber at få så mange deltagere med som overhovedet muligt."

Undersøgelsen bygger på et online spørgeskema, som man finder via linket: da.surveymonkey.com/r/KV21

Gode råd til regeringen Resultatet af undersøgelsen skal bruges til at komme med et kvalificeret indspark til regeringens arbejde med en 10-års plan for psykiatrien, for i Bedre Psykiatri er de nervøse for, at de pårørende ikke får den plads, de fortjener i den plan.

Det er først i de senere år, at Kristine Fog-Morrissette selv er begyndt at bidrage aktivt som frivillig i foreningen Bedre Psykiatri, for det er først nu, at hun har det nødvendige overskud til ikke bare selv at søge hjælp, men også til at hjælpe andre.

"Der er utroligt mange pårørende, der selv bliver syge, fordi det er så hårdt," siger Kristine Fog-Morrissette.

Hun drømmer om, at regeringens arbejde resulterer i, at der i fremtiden bliver sat dobbelt så mange ressourcer af til psykiatrien.

"Psykiatrien har været udsultet i over 10 år. Der er mange nedlagte sengepladser, hvilket betyder, at den psykisk syge ofte bliver udskrevet for tidligt. Og så er det kommunerne, der skal gribe dem, og det er ikke altid, at de forstår at løfte den opgave," siger Kristine Fog-Morrissette.

Fakta Bedre Psykiatri er en forening, der kæmper for bedre behandling til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.



"For eksempel når dit barn er fyldt 18 år, så har du ikke længere ret til at tage fri for at ledsage dem til møder eller undersøgelser."

Hun er stødt på mange eksempler på personer, der er blevet mere syge af at være i systemet. Borgere der eksempelvis har fået en fysisk arbejdsskade og herefter skal omskoles og jobprøves i et sådant omfang, at de til sidst også her en psykisk skade.

"Der har lige været skrevet en del i pressen om kommunernes fejlskøn, fordi næsten halvdelen af de sager, der bliver behandlet af ankestyrelsen tilbagesendes til kommunerne. Men det har desværre ingen konsekvens for kommunerne. I den tid sagen kører sparer de pengene. Dermed bliver det gratis at fejlbehandle. Det et en uhyggelig statistik," siger Kristine Fog-Morrissette og opfordrer til, at både psykisk syge og deres pårørende deltager i undersøgelsen.