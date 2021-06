Regnskabet for entreprenørvirksomheden Jönsson A/S fra Nærum er ifølge virksomhedens administrerende direktør Thomas Normann som forventet. Regnskabet viser blandt andet, at virksomhedens egenkapital er steget fra 45,1 millioner kroner til 53,8 millioner kroner. Foto: Carsten Andersen

Entreprenørvirksomhed øger sin formue og opruster til fremtiden

Jönsson Entreprise øger sin egenkapital samt bruttofortjeneste og lander bundlinjen i 2020 som forventet, og der er ifølge administrerende direktør i virksomheden Thomas Normann tale om »et tilfredsstillende resultat«.

Rudersdal - 08. juni 2021 kl. 17:23 Kontakt redaktionen

Hos entreprenørvirksomheden Jönsson A/S i Nærum viser regnskabet for 2020, at er virksomhedens egenkapital vokset fra 33,7 millioner kroner til 40,6 millioner kroner.

Bruttofortjenesten er steget fra 45,1 millioner kroner til 53,8 millioner kroner, mens bundlinjen ender på lidt over 6,8 millioner kroner. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Jönsson A/S satte sidste år en strategisk retning, som er rettet mod flere renoveringsprojekter og mere erhvervsbyggeri.

Derfor har man investeret massivt i projektorganisationen og tilført stærke profiler indenfor renovering og totalentrepriser. Dermed er kompetencerne på plads til flere store renoveringsprojekter i hovedstadsområdet, skriver virksomheden i pressemeddelelsen.

­- Vi står stærkt på boligbyggeri i hovedstadsområdet og skal fastholde den position, samtidig med at vi har udvidet strategiens fokus til også at omhandle renoveringer og erhvervsbyggeri. Vi lander bundlinjen lidt lavere end sidste år. Men taget i betragtning af de investeringer vi har gjort for at få nogen af markedets stærkeste kræfter indenfor renovering og totalentrepriser - og set i lyset af corona - er resultatet som forventet, siger Thomas Normann, der er administrerende direktør i Jönsson A/S ifølge pressemeddelelsen.

Han tilføjer: - En udvidelse af strategien vil altid tage lidt tid at implementere, men vi er kommet rigtig godt i gang og arbejder på flere spændende udviklings- og renoveringssager i hovedstadsområdet.

Jönsson A/S lægger i øjeblikket sidste hånd på en større totalrenovering i Siljangade, et erhvervsområde på Amager, ligesom flere totalrenoveringer er under udvikling. Oprustningen i projektorganisationen har styrket Jönsson A/S til flere større udviklingsprojekter .

Virksomheden har siden sin opstart i 2014 været i stærk medvind og er vokset til nu 65 medarbejdere. Jönsson A/S bød i 2020 velkommen til en del ledelsesprofiler såsom afdelingsledere, projektchefer og projektledere, der skal være med til at løfte de nye udviklingsprojekter.