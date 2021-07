Se billedserie Enhedslisten Rudersdal er klar med en kandidatliste til årets kommunalvalg. Listen tæller otte personer med Christoffer Emil Jørgensen ((nummer fire fra højre) i spidsen. Pressefoto

Enhedslisten er klar med otte kandidater til årets kommunalvalg

Enhedslisten Rudersdal er klar med otte kandidater til årets kommunalvalg. I spidsen for partiet står Christoffer Emil Jørgensen, der er opvokset i Birkerød.

Rudersdal - 12. juli 2021 kl. 18:24

Enhedslisten Rudersdal er klar med otte kandidater med Christoffer Emil Jørgensen i spidsen. Spidskandidaten kender Rudersdal særdeles godt, idet han er opvokset i Birkerød, hvor han har gået på Sjælsøskolen, Birkerød Gymnasium og dyrket foreningslivet, som både håndboldspiller og svømmer.

For tre år siden vendte han, som så mange andre, hjem efter en årrække i København.

- Jeg løb med aviser omkring Sjælsøskolen, senere blev jeg opvasker hos Slagter Wibrandt og samtidig dyrkede jeg foreningslivet. Det er mit lokale kendskab, og så selvfølgelig min lyst til at deltage, som jeg ønsker at tage med mig ind i byrådssalen, siger Christoffer Emil Jørgensen i en pressemeddelelse fra partiet.

Han fortsætter: - I Enhedslisten er fokus på fremtiden; den grønne omstilling, bedre normeringer og så skal vi, med tillid, imødekomme de borgere der har behov for hjælp. Det er ønsker, som burde være en fælles drivkraft på tværs af partierne, men vi kan desværre konstatere, at det ikke er tilfældet - og dét skal vi have lavet om på.

Udover den grønne omstilling og børneområdet, så er spidskandidaten optaget af kampen mod ulighed.

- Vi så markante skel i sagen omkring akut-boligerne på Teglværksvej og Høsterkøbvej, hvor udsatte borgere bor under usle forhold. Vi ser konsekvenserne af den manglende prioritering af det specialiserede område, som er præget af fejlskøn og ulovlige afgørelser, siger Christoffer Emil Jørgensen, der er uddannet administrationsøkonom og arbejder i Danmarks Idrætsforbund.

Lisette Jespersen (t.v.) og Aleksandra Maria Spangsege er henholdsvis nummer to og tre på Enhedslisten Rudersdals kandidatliste til årets kommunalvalg.

Bring borgerne i spil Christoffer Emil Jørgensen får på opstillingslisten følgeskab af blandt andre Lisette Jespersen, som er partiets førstesuppleant til kommunalbestyrelsen. Hun bor i Kajerød, er frivillig i Børns Vilkår, Cyklisforbundet og som uddannet arbejdspsykolog er hun optaget af, at forbedre Rudersdal Kommune som arbejdsplads, hvor hun mener, at det høje sygefravær taler sit eget tydelige sprog. Og så mener hun, at borgerne kan bringes mere i spil.

- Jeg er optaget af skolepolitikken og børns muligheder i kommunen. Jeg mener ikke, at processen omkring skolestrukturen har været til gavn for børnene, og jeg oplever også, at mindre børnehaver udsultes til fordel for kæmpeinstitutioner, her tænker jeg især på skovbørnehaven Tudsen, der tilbydes helt umulige rammer, siger Lisette Jespersen.

Som treer på listen er Aleksandra Maria Spangsege, der er opvokset i Holte, og hun har i mange år været bosat i Søllerød men bor nu i Birkerød med sine to børn.

- Det specialiserede børneområde ligger mit hjerte særligt nært og qua mine egne erfaringer med Rudersdal Kommune har jeg fået indblik og endnu mere lyst til at sikre, at alle borgere i kommunen oplever en god og værdig sagsgang. Kommunen skal være en aktiv medspiller og ikke det modsatte. Jeg vil kæmpe for at gøre en forskel for alle de borgere, der enten bliver glemt eller negligeret, siger Aleksandra Maria Spangsege.

Valgforbund med SF Enhedslisten er i valgforbund med SF, og man går efter mindst ét mandat hver.

- I Enhedslisten vil vi kæmpe for, at skabe rød-grønne forbedringer og gennem en ihærdig indsats vil vi indtage rollen, som en indflydelsesrig stemme på venstrefløjen, som holder godt fast i den grønne, retfærdige og velfærdsforbedrende dagsorden, siger Christoffer Emil Jørgensen.

Opstillingslisten tæller udover de tre nævnte også Peter Ussing fra Nærum, Vibeke Baden fra Skodsborg, Stine Kærulf Andersen fra Holte, Hanne Nicolaisen fra Trørød og Anders Olesen fra Bistrup.