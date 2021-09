Enhedslisten: Præmis om skat var uacceptabel

Borgmesteren havde forhandlet med Socialdemokraterne og de Radikale (VSR), før mødet med alle partierne.

Her meddelte han, at deltagelse i budgetforhandlingerne var betinget af den præmis, at skatten ikke måtte sættes op, og at vi skulle acceptere den fastsatte serviceramme, det vil sige et fast lavt loft over velfærdsudgifterne.

Da forsvar og styrkelse af kernevelfærden er den ene af Enhedslistens vigtigste kommunalpolitiske mærkesager, var det uacceptabelt for os. De andre accepterede. Enhedslisten valgte derfor at forlade forhandlingerne.

Der er en række presserende velfærdsopgaver, der skal løses.

En af dem er at finde pladser til pasning til de mange nye førskolebørn.

Kommunen blev januar 2021 opmærksom på, at der var 110 ekstra førskolebørn. I august 2021 havde administrationen registreret yderligere 115 førskolebørn. De mangelfulde prognoser skaber problemer for budgetteringen. Og en betydelig usikkerhed om hvordan udviklingen vil forløbe i budgetperioden.

Vi er også bekymrede for udviklingen inden for ældreplejen. Der er allerede i dag for få plejeboliger og lange ventelister. Prognosen for budgetperioden viser en forsat betydelig stigning i antallet af ældre. Enhedslisten havde derfor imødeset planer for byggeprojekter for nye plejeboliger. Men det ses ikke på budgettet.

Samtidigt ønsker vi, at der allerede nu afsættes betydeligt flere midler til at implementere den ambitiøse klima- og miljøplan, som det er vores stærke overbevisning, at kommunen har behov for.

Det kan vi desværre ikke se, at der bliver mulighed for i dette budgetforslag.