Endnu en gravstedsejer klager over kommune: Man føler sig røvrendt

Rudersdal - 11. september 2020 kl. 20:28

Af Joram G. Menzer

Der er som bekendt ikke noget, der er så dårligt, at det ikke er godt for noget.

Og med den tilgang har Lennart von Haffner, der er skødeholder til et familiegravsted på Vedbæk Kirkegård, faktisk fundet noget at glæde sig over ved de takststigninger på Rudersdal Kommunes kirkegårde, som trådte i kraft i 2017.

Familiegravstedet ligger nemlig sådan placeret, at han har kunnet fravælge renhold, hvilket han har gjort.

- Det betyder, at jeg selv skal sørge for at vedligeholde gravstedet, og det kommer jeg så og hygger mig med at gøre en gang imellem, siger Lennart von Haffner.

Og så har han stort set også sagt alt det positive, han kan komme i tanke om, når talen falder på kommunens kirkegårdstakster - og ikke mindst på, hvordan kommunen informerede gravstedernes skødeholdere, da den i 2016 besluttede sig for en væsentlig stigning af taksterne.

- Jeg blev temmelig fortørnet, da jeg så priserne, som jeg først opdagede, da jeg læste om Birgitte Ehrhardts sag i Berlingske her i løbet af sommeren, siger Lennart von Haffner.

Som beskrevet i blandt andet Berlingske og Frederiksborg Amts Avis har Birgitte Ehrhardt et familiegravsted på Søllerød Kirkegård, som hun ikke længere har råd til efter prisstigningerne, som hun først opdagede i år, da hun ville forlænge gravstedet.

Ligesom Birgitte Ehrhardt bor Lennart von Haffner ikke i Rudersdal Kommune, hvor de altså begge dog har familiegravsteder. Og så er de også begge gået glip af informationen om prisstigningerne, som har været annonceret på kommunens hjemmeside og i lokalpressen.

Både Birgitte Ehrhardt og Lennart von Haffner har nu klaget til kommunen over den fremgangsmåde - Birgitte Ehrhardt har i denne uge fået afvist sin klage, som hun nu regner med at gå videre med.

- Den eneste information, jeg har kunnet finde om det i pressen, er en annonce fra kommunen i Rudersdal Avis, hvor man skal lede grundigt efter oplysningen, siger Lennart von Haffner og fremviser et udprint af avissiderne med annoncen hen over bunden af to sider.

I annoncen kan man under rubrikken »Styrket byggesagsbehandling, højere kirkegårdstakster og bedre veje« læse følgende:

»Kirkegårdstaksterne sættes mærkbart op fra 2017, således at der bliver balance mellem indtægter og udgifter. Det indebærer en merindtægt på næsten 22 mio. kr. i 2017-2020«.

- Det informationsniveau mener jeg slet ikke er højt nok. Jeg skal nu betale 28.000 kroner for at forlænge gravstedet fem år, mens det havde kostet mig 11.000 kroner, hvis jeg havde læst lokalsprøjten, så jeg havde kunnet nå at forlænge til den gamle pris. Det er jo ikke en måde at behandle folk på. De har jo kontaktinformation på alle skødeholderne, så de kunne bare have trykket på knappen og sendt beskeden om prisstigningen ud, siger Lennart von Haffner.

Lennart von Haffner mener, at man ved kun at annoncere prisstigningerne i lokalpressen og på kommunens hjemmeside ikke har ligestillet borgerne.

- Der er et misforhold, som åbenbart har stillet en større gruppe tilfældige borgere i Rudersdal i en privilegeret situation, fordi de kunne nå at forlænge til de gamle priser, mens man på samme tid har udelukket et ikke ubetydeligt antal personer, der omkring dette tidspunkt boede og arbejdede i udlandet eller i en anden kommune i Danmark, lyder det fra Lennart von Haffner.

I sin klage til kommunen skriver Lennart von Haffner blandt andet, at »Rudersdal Kommune yderst selektivt har varslet prisstigningerne og samtidig undladt kommunikation direkte til indehaverne af brugsretter. Dermed har kommunen IKKE i 2016 givet alle brugere SAMME vilkår ved overgangen til nye priser«.

Lennart von Haffner ønsker derfor, at kommunen med tilbagevirkende kraft tilbyder en forlængelse af brugsretten på familiegravstedet i 5,10 eller 50 år til den gamle pris, »således at ligeretsprincippet bliver gældende«.

Han kalder sig for »en kunde i butikken«, og som kunde er han ikke i tvivl om, hvordan han føler sig behandlet.

- Man føler sig røvrendt. Jeg blander mig ikke i kommunens budget, for det er ikke min opgave. Jeg blander mig til gengæld i, at man ikke tager ligeretsprincippet seriøst. Vil du informere borgerne, så må du da gøre det ordentligt, siger Lennart von Haffner.

Lennart von Haffners familiegravsted er på 27 kvadratmeter, og årsagen til, at det er placeret i Vedbæk er, at hans mor var fra Vedbæk.

Om gravstedets forholdsvis store størrelses siger han, at han ingen indflydelse havde på det, da det i sin tid er valgt af faren.

- Da min mor kom ud af en grosserer-familie i Vedbæk, blev et gravsted i Vedbæk i sin tid valgt, og større gravsteder var ikke ualmindeligt dengang, når det var muligt, siger Lennart von Haffner om familiegravstedet, hvor både hans mor, far og kone er begravet.

Om han selv skal ligger der, vil han lade være op til sine børn. Noget særligt sentimentalt forhold til gravstedet har han nemlig ikke.

- Når jeg er død, kan mine børn gøre med mig og gravstedet, som de vil. Men jeg undrer mig over, at man som kommune ikke har en større lyst til at bevare al den historie, der også er på kirkegårdene. Det er jo familiehistorie og lokalhistorie, og det er kulturarv, lyder det fra Lennart von Haffner, der slutter:

- Jeg forstår simpelthen ikke, at politikerne ikke forsøger at tænke lidt kreativt og lidt ud af boksen, så man kan bevare al den historie, der også er en væsentlig del af sådan nogle kirkegårde. Altså, hvad vil man med kirkegårdene på lang sigt? Der er jo ingen, der vil købe et gravsted i dag til de priser, og så mister man altså en vigtig del af vores fælles historie i det her land.