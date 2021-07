Se billedserie Rikke Lykstoft, der er tovholder på Plastikposefrit Rudersdal, viser en af de stofposer frem, som nu har erstattet de klassiske, grønne poser, man normalt får udleveret på biblioteket. Fremover vil man i stedet få en af stofposerne, der er lavet af frivillige kræfter og af genbrugsmateriale, på Hovedbiblioteket i Birkerød. Foto: Joram G. Menzer

En stille revolution er begyndt: Stofposer skal erstatte plastposer

En borgergruppe i Rudersdal er i gang med en stille revolution, hvor de ud af genbrugsmateriale syr stofposer, som skal erstatte plastikposer. De er startet med de klassiske grønne poser på biblioteket.

Rudersdal - 19. juli 2021 kl. 09:57 Af Joram G. Menzer

Det er vel de færreste, der ikke kender de klassiske, grønne poser, som man i årtier har fået udleveret på landets biblioteker, når de mange, tunge bøger skulle slæbes hjem. Men på Hovedbiblioteket i Birkerød er det slut med poserne, idet borgergruppen Plastikposefrit Rudersdal nu står for at levere stofposer, som skal erstatte de klassiske, grønne poser, til biblioteket.

Og her er det vigtigt lige at nævne, at de omtalte grønne poser faktisk allerede er et bæredygtigt alternativ til almindelige plastikposer, idet de til dels fremstilles af sukkerrør. Tovholder på Plastikposefrit Rudersdal Rikke Lykstoft er ikke i tvivl om, at en fremtid med stofposer er vejen frem.

- Vi tror på, at man kan bruge stofposerne flere gange, end man kan bruge plastikposer, og plastikposer er jo blevet udskældt for deres miljøpåvirkning, siger Rikke Lykstoft.

Et nyt liv Poserne er syet af aflagt tøj, gardiner og sengetøj, og de bliver fremstillet afv frivillige i Rudersdal.

- Det, der er med til at gøre projektet bæredygtigt, er, at vi ikke producerer nyt materiale for at sy poserne. Vi genbruger stof, som så undgår at blive smidt ud, forklarer Rikke Lykstoft, der tilføjer, at stoffet kommer fra eksempelvis borgere, Kirkens Korshær og virksomheden Elis, der tidligere hed Berendsen.

Håbet er, at man med tiden kan få udbredt stofposerne, så de også kommer ud i supermarkederne. Lige nu er det dog af politiske årsager ikke muligt. Foto: Joram G. Menzer

- Vi giver det materiale, som borgerne eller forretninger og virksomheder kommer med, og som skulle have været smidt ud eller brændt, et nyt liv, siger Rikke Lykstoft.

Det er helt gak For Rikke Lykstoft og resten af Plastikposefrit Rudersdal er målet og drømmen selvfølgelig at få udbredt ordningen til flere steder af samfundet. Men den drøm er desværre lidt svær at få ført ud i livet i øjeblikket, forklarer Rikke Lykstoft.

- Der er lavet en bekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. januar, og som siger, at man tage fire kroner for alle plastikposer og lignende poser med hanke. Det betyder, at vi skal tage fire kroner for vores poser, hvis vi sælger dem til supermarkederne, og det er jo helt gak, for det er slet ikke pointen. Pointen er gratis ind, gratis ud, siger Rikke Lykstoft.

Hun fortsætter: - Vores projekt er totalt non-profit. Vi har fået nogle penge af kommunen, som vi har købt nogle maskiner for, og som vi køber tråd for. Derudover får vi ting gratis, og vi giver produkterne gratis væk.

Det betyder, at vi ikke på nuværende tidspunkt kan samarbejde med supermarkederne, og derfor er vi glade for, at biblioteket kontaktede os. Stofposerne bliver produceret af frivillige på Rønnebærvej 19 i Holte, Kulturcenter Mariehøj i Holte ved Dansk/Syrisk Kulturforening, Aktivitetscenter Teglporten i Birkerød og Aktivitetscenter Rønnebærhus i Holte.

Interessen var stor, da Plastikposefrit Rudersdal indtog Hovedbiblioteket i Birkerød i forbindelse med, at de grønne poser blev erstattet med lokalt-producerede stofpåoser. Foto: Joram G. Menzer

Rikke Lykstoft forklarer, at de frivillige hygger sig med både at designe og producere de mange poser.

- Det er sjovt at sidde og lave et design og forestille sig, at nogen kan bruge det til noget. Og så ser jeg for mig det kæmpe bjerg af tøj og stof, der bliver kørt af sted til afbrænding, og det kan jeg slet ikke have. Vi bliver nødt til at genbruge alt det, vi kan. Vi kan ikke bare smide ud og brænde af, og så er der nogle andre, der må klare problemerne om 50 år, siger Rikke Lykstoft.

For bibliotekerne i Rudersdal er projektet en måde at være med til at understøtte kommunens fokus på FN's verdensmål.