En seriemorder er løs i Rudersdal

Maggie Kempinska har udgivet en krimi med stor genkendelighed for alle, der bor i Rudersdal Kommune. Og hundeejere pas på!

Rudersdal - 28. november 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

At der er forskel på folk, er en gammel sandhed. Nogle er født med en guldske i munden. Andre må vender hver en femøre. Nogle er født under en heldig stjerne både hvad angår udseende og intelligens. Og de har en måske en lettere gang på jorden, end folk, der har været knapt så heldige fra fødslen af. Ens plads i søskendeflokken betyder også meget for, hvordan livet former sig, og det er de forskelligheder, der interesserer Maggie Kempinska, der har sendt sin første kriminalroman på gaden. Og den hedder naturligvis Forskel.

Kulissen er henlagt til Rudersdal Kommune. Et område, som hun kender særdeles godt. Det er her hun bor med sin familie og her, at hun lufter sine hunde.

Og netop hunde har en stor betydning for bogen. For der er en seriemorder på spil. Og han - eller hun - går målrettet efter hundeejere.

"Det er min første bog, men jeg har skrevet altid blandt andet som tekstforfatter," siger Maggie Kempinska, som avisen grundet den nuværende situation taler med over telefonen.

Almindelige mennesker "Jeg er ikke til mord som underholdning, men det, der interesserer mig, er almindelige mennesker, der træder forkert. Hvad er det for en sorg og frustration, de bærer på, og som gør, at de bliver draget ud i kriminalitet. Det er ofte de små forskelle, der gør, at filmen knækker," siger hun.

Inspirationen er også hentet fra turene med hundene i skoven. Og der vil være stor genkendelighed for folk, der er bekendt med området. Både Søllerødvej, Bøllemosen, tunellen under Kongevejen ved Holte Midtpunkt samt Vedbæk Havn indgår i romanen.

"Jeg synes ikke, der er behov for flere Københavner-krimier, men valgte i stedet, at det skal handle om Nordsjælland. Jeg havde lyst til at beskrive whiskybæltefolket på en ny måde med alle de fejl og mangler, frustrationer og drifter, der også gemmer sig her, og hvor kontrasterne mellem over- og underdanmark bliver sat op imod hinanden, og hvor kan kommer tæt på det moderne ægteskab," siger hun.

Sendt til Netflix Krimien er sendt til Netflix.

Fra bagsiden: En seriemorder huserer i Nordsjælland og skaber frygt. Velhavere og deres følgesvende bliver metodisk nedslagtet på vilkårlige lokationer, og gribbene fra pressen puster til rædslerne med svulstige overskrifter dyppet i blod. Hvert blad politiet vender fører til nye gerningsmænd, og et manglende gennembrud får drabschefen Lennart Rohde til at ty til alternative hjælpemidler for at løfte opklaringsraten og få smilet frem hos justitsministeren. Hjælpen kommer i form af hackeren og agenten Theodora Blink. "Det var en filmproducent, der opfordrede mig til det. Så vi har skrevet en synopsis og afventer nu svar på, om vi er kommet gennem nåleøjet. Jeg er meget spændt og krydser fingre," siger hun.

Mofibo har også fattet interesse for Forskel og vil udgive den som lydbog.

Romanens hovedperson kan vi godt afsløre ikke dør. For Maggi Kempinska er allerede i gang med næste bind af, hvad hun forestiller sig bliver en serie med gennemgående karakterer.

Bogen har hun valgt at dediker til sin mand.

"Ham havde jeg dels også brug for at råbe op. De mange diskussioner og kontroverser, vi har haft gennem årene, er gået hen over hovedet på ham, så nu måtte jeg ty til stærkere kommunikationsmidler for at understrege alvoren. Det blev så en moppedreng på 464 sider," siger hun.

Bogen er udgivet på eget forlag. Nærum Boghandel har taget den hjem, men den kan også bestilles på Bod.dk, på Saxo, Gucca, Amazon og i de fleste boghandlere.