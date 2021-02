Se billedserie Isfuglen er en pragt i sine farver, og den hører derfor til blandt favoritterne for mange naturfotografer. Her er det et fint eksemplar fotograferet i Vaserne. Foto: Keith Fox

En ommer: Fugle gik amok over vinduer i fugleskjul

Glasruderne i fugleskjulet i Vaserne ophidsede flere fuglearter. Nu er glasset fjernet.

Rudersdal - 19. februar 2021 kl. 16:39 Af Lars Sandager Ramlow

Fugleskjulet i Vaserne har ændret udseende. Det fortæller Arne Kølbæk-Pedersen, der er med i Fugleværnsfondens arbejdsgruppe i Vaserne:

- Det har vist sig, at glasruder og visse fuglearter ikke går specielt godt sammen. Det startede med at knopsvanen så sig gal på »rivalen«, der pludseligt og ud af ingenting dukkede op, hver gang den svømmede forbi ruderne i skjulet. To svaner i samme territorium går bare ikke, og indtrængeren skal jages væk, lyder det muntert trods alvoren fra Arne Kølbæk-Pedersen.

Som regel løses konflikter blandt svaner ved, at den territorie-hævdende svane rejser vingerne og gør sig mere »bredskuldret«, mens den svømmer mod rivalen.

Fugleskjulet i Vaserne har nu fået fjernet glasset i vinduerne, så flere af fuglearterne ikke bliver generet af deres spejlbilleder.

- Hvis det ikke er tilstrækkeligt, går det over i mere korporlig afstraffelse, og det ender så med, at den svageste forlader territoriet. Lidt anderledes forholder det sig, når man skal bekæmpe sit eget spejlbillede. Rivalen, der er lige så stor som en selv, lader sig ikke kyse væk, men er fræk nok til at styre direkte ind i slagsmålet. Det er der kun et svar på og det er at hakke ud efter synderen, fortæller Arne Kølbæk-Pedersen.

Med spejlbilledet i synsfeltet er der ikke rigtigt nogen løsning på sådan en fight. Først når trætheden melder sig, og svanen svømmer lidt væk for at hvile sig - »forsvinder« problemet. Rivalen er væk, og alt er godt indtil knopsvanen igen kommer for tæt på glasset.

Fandt døde isfugle - Vi har iagttaget det samme problem med isfuglen. Der har ikke været nogen, der direkte har set, hvad der er sket, men resultatet har været, at vi har fundet døde isfugle i søen foran skjulet. Vores teori er, at isfuglen ved at angribe sit eget spejlbillede igen og igen til sidst bliver så udmattet og stresset, at den simpelthen dør. Hvorom alting er var situationen ikke holdbar, fastslår Arne Kølbæk-Pedersen.

Fugleværnsfonden og arbejdsgruppen for Vaserne er godt klar over, at det for mange var behageligt at stå bag glas og kigge på fuglene på Olsens Sø:

- Men det skal jo ikke genere fuglene og koste liv. Og slet ikke isfuglene, som vi jo er sat i verden for at beskytte, understreger Arne Kølbæk-Pedersen.

Hvem er du.. ? Vil du slås... ? Knopsvanerne i Vaserne så sig sure på deres egne spejlbilleder i glasset på fugleskjulet. Det er der nu fundet en løsning på. Foto: Lars Sandager Ramlow

Han fortæller, at arbejdsgruppen har brugt en del tid på at finde ud af den bedste løsning, og det er den, der nu står klar.

- Vi har simpelthen fjernet glasset. Der er ikke så »lunt« i fugleskjulet som før, men når vinden er i de rigtige retninger, er der læ, og fotograferne har ikke et generende glaslag at skulle fotografere igennem. Vi, arbejdsgruppen i Vaserne, håber I vil bruge det nye fugleskjul lige så flittigt som det var tilfældet med det oprindelige. Kig forbi, lyder opfordringen fra Arne Kølbæk-Pedersen.