En kreativ idé skal minimere madspild under coronakrisen

Rudersdal - 31. marts 2020 kl. 20:02

Osteproducenten Lactalis har grundet coronakrisen ekstra ost på lageret. Med hjælp fra Too Good To Go og Q8 etableres nu oste-pop-ups i blandt andet Nærum. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Efter beslutningen om pop-up butikkerne manglede producenten dog en kanal til salg og markedsføring, og derfor kontaktede de virksomheden Too Good To Go, som allerede forhandler Lactalis-produkter på deres webshop.

Resultatet blev, at Lactalis nu kan forhandle osten via Too Good To Go's madspilds-app, mens Q8 efterfølgende tilbød at stille lokationer til rådighed til salget.

Derfor er der i uge 14 mulighed for at gøre et godt ostekøb på følgende Q8-stationer: onsdag er det det på Q8 i Nærum, torsdag i Lyngby og fredag i Virum. Alle dage er det mellem klokken 09.30-15.00.

Alle tre parter er ifølge pressemeddelelsen positivt overraskede over, hvor hurtigt samarbejdet blev etablere.

- Det har været en fornøjelse at være vidne til det kreative og velfungerende set up, der på ganske kort tid er blevet stablet på benene. Det skyldes ikke mindst det gode samarbejde og den hurtige hjælp, som vi fik af både Too Good To Go og Q8, siger administrerende direktør i Lactalis Gigi Egeskov Larsen.

Q8's direktør for Retail Helle Dahlgren Skov er enig.

- Vi havde egentlig ikke brug for særlig megen betænkningstid, da vi blev kontaktet. Vi går meget op i at reducere madspild på vores stationer, og derfor vil vi heller ikke se til, at så meget god ost går til spilde. Især i denne tid må vi hjælpe hinanden, så vi sammen kan komme ordentlig ud på den anden side, siger Helle Dahlgren Skov.

Også Too Good To Go's landechef Heidi Boye er imponeret over, hvor langt man kan komme på kort tid.

- Samarbejdet mellem Lactalis, Too Good To Go og Q8 er et rigtigt godt eksempel på den holdånd, der gennemsyrer Danmark lige nu. Mange aktører på tværs af brancher er pressede i øjeblikket, men vi løser det ved at stå sammen og hjælpe hinanden. Det synes jeg, er værd at glæde sig over midt i alle de dårlige nyheder, der dominerer i øjeblikket, siger Heidi Boye.

Afhentningerne vil bliver fordelt over fem timer, så der ikke vil være for mange mennesker i pop-up'en samtidig. Kunderne vil blive bedt om at holde to meters afstand og om at »swipe« deres egen kvittering i appen for at minimere smitterisiko.