En inspirerende gymnasietid blev startskuddet til en ny bog

Sarah Steinitz, der er opvokset i Birkerød, har udgivet en bog, der handler om, hvorfor så få af dem, der befinder sig i toppen af det danske samfund, er kvinder.

»Hvorfor er der ikke flere kvinder i toppen af et af verdens mest ligestillede samfund?«. Det er det spørgsmål, der er hele omdrejningspunktet for en ny samtalebog med titlen »Rollemodeller og Ravnemødre«, som er skrevet af 31-årige Sarah Steinitz. I bogen taler fire kvinder fra toppen af det danske samfund om, hvordan de er nået til tops, og hvad de har oplevet på vej op. De fire kvinder er Merete Eldrup, Lizette Risgaard, Karen Hækkerup og Mai-Britt Poulsen.

Ideen til bogen opstod for omkring halvandet år siden, men forfatterens engagement i det danske samfund opstod længe før.

En engageret klasse For det var på Birkerød Gymnasium, at spiren til interessen for magtforhold i samfundet blev plantet. I 2005 åbnede flere gymnasier nemlig op for de samfundsfaglige linjer med den nye reform, og en af »prøvekaninerne«, som forfatteren selv kalder det, blev Sarah Steinitz.

- Min gymnasietid har helt klart betydet meget for min interesse for samfundet. Magtforhold i samfundet var ikke noget, jeg tænkte så meget over i folkeskolen. Jeg tror faktisk, at en af grundene, til at jeg valgte en samfundsfaglig linje, var, at jeg gerne ville holde så mange muligheder som muligt åbne, fordi jeg på det tidspunkt ikke vidste, hvad jeg ville, siger, Sarah Steinitz, inden hun fortsætter:

- Men så endte jeg i den her super engagerede klasse, hvor Niels var klasselærer. Vi var hans første klasse, og jeg kan huske, at han kom en morgen med render under øjnene, fordi han havde siddet og rettet samfundsfagsopgaver hele natten. Han lagde sig i selen for at få os igennem på bedste vis, og den gejst smittede af på hele klassen. Vi blev virkelig »de engagerede L'er«, husker forfatteren.

»De ligner hinanden« Tiden på Birkerød Gymnasium blev startskuddet på en vedvarende interesse for det danske samfund, og da Sarah Steinitz begyndte på sociologistudiet, begyndte hendes interesse for samfundet at handle mere og mere om magtstrukturen i samfundet. Sarah Steinitz begyndte at følge flere kurser, der handlede om netop det, og samtidig stiftede hun bekendtskab med Foreningen for Elite- og Magtstudier, hvor hun i dag sidder som næstformand.

Artiklen fortsætter under billedet.. - Dem på toppen af samfundet ligner hinanden utroligt meget. De kommer fra de velstående lag, de har taget mange af de samme uddannelser, og størstedelen er mænd. Der er enormt få kvinder, og ser man på etnicitet, så er det endnu mere skævt, og det har ligesom været en interesse for mig en del år efterhånden, siger forfatteren. Foto: Kenn Thomsen

Sarah Steinitz har efterhånden beskæftiget sig en hel del med magteliten på alle mulige leder og kanter. Hun har blandt andet været med til at udgive flere bøger om magtstruktur, og der er én ting, som Sarah Steinitz har bidt særligt mærke i undervejs.

- Dem på toppen af samfundet ligner hinanden utroligt meget. De kommer fra de velstående lag, de har taget mange af de samme uddannelser, og størstedelen er mænd. Der er enormt få kvinder, og ser man på etnicitet, så er det endnu mere skævt, og det har været en interesse for mig en del år efterhånden, siger forfatteren.

Forskellige samfundslag Den observation blev startskuddet på Sarah Steinitz nye samtalebog.

- Jeg blev ved med at være nysgerrig på, hvorfor der ikke er flere kvinder, der kommer til tops i det danske samfund, og så tænkte jeg, at hvis man nu satte fire kvinder sammen, som er kommet til tops, om man så kunne lære noget af at høre deres historier, siger Sarah Steinitz og uddyber så, hvorfor hun endte med at vælge netop Merete Eldrup, Lizette Risgaard, Karen Hækkerup og Mai-Britt Poulsen:

- De er fra hver sin del af samfundet, og det, synes jeg, er virkelig spændende. Der er Merete Eldrup, der er en del af erhvervslivet. Hun har været i mediebranchen, og i dag sidder hun i en lang række bestyrelser. Lizette Risgaard er groet op gennem fagbevægelsen. Det er en helt anden sektor med nogle helt andre dynamikker. Så er der Karen Hækkerup, som er tidligere minister. Hun har både erfaring med kommunalpolitik, landspolitik og landbrug, og i dag er hun en del af NGO-verdenen. Og til sidst er der Mai-Britt Poulsen, som repræsenterer den internationale konsulentverden, så jeg har valgt netop de fire kvinder, fordi de repræsenterer nogle helt forskellige dele af samfundet, og de har derfor kunnet bidrage med nogle forskellige perspektiver, siger Sarah Steinitz.

Stemplet som »ravnemor« Hvis Sarah Steinitz selv skal komme med et bud på, hvorfor så få kvinder når til tops i det danske samfund, lyder svaret:

- Jeg tror, at en del af forklaringen er, at vi i Danmark er mere traditionelle, end vi går og tror. Se bare, hvem der typisk tager nærmest hele barslen, passer syge børn og går på deltid for at hente tidligt. Gennem normer stilles der større krav til moderrollen end til faderrollen. Der er en anden dom over kvinder, der prioriterer karrieren højt, end når det er en mand, der gerne vil til tops, og det er også derfor, at bogen hedder »Rollemodeller og Ravnemødre«. For som kvinde risikerer man at falde i kategorien »ravnemor«. Vi har jo ikke en gang begrebet »ravnefar«, siger forfatteren, som håber, at hendes samtalebog kan være med til at nuancere debatten om ligestilling.

Artiklen fortsætter under billedet.. »Rollemodeller og Ravnemødre« blev udgivet 1. marts af forlaget Lindhardt og Ringhof. Foto: Kenn Thomsen

»Rollemodeller og Ravnemødre« blev udgivet 1. marts af forlaget Lindhardt og Ringhof.

