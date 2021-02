En ildsjæl fylder trekvart århundrede

Her har han kastet sig over tryghed og sikkerhed blandt beboerne som sin mærkesag. Hos Domea.dk skabte han blandt andet et tryghedskoncept med kampagner, uddeling af røgalarmer og sponsorering fra Trygfonden af to film om brandsikkerhed i boligen. Desuden har han opstartet en ERFA-sikkerhedsgruppe for den øvrige almene boligbranches medarbejdere i driften med det mål, at de kan hente ny viden og udveksle erfaringer om brandsikkerhed.

Hertil har Preben Christensen i mange år via Boligselskabernes Landsforening (BL) repræsenteret den almene boligsektors 600.000 boliger i Brandbevægelsens styregruppe sammen med blandt andre DBI, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsbranchen. Her har han også i tæt samarbejde med Beredskabsforbundet medvirket til at igangsætte aftenkurser over hele landet for beboerne om bl.a. forebyggelse af brande i boliger. Preben Christensen brænder for sin sag, men har nu besluttet at gå på pension fra februar i år.