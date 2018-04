Igen i år har Holte IF?s liga-damehold spillet sig frem til kampen om det danske mesterskab. Holte IF?s er blandt de foreninger, der modtager Rudersdal elitestøtte. Her er det Amalie Owie, der skal til at smashe bolden i en kamp sidste år mod Fortuna. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

En halv million kroner til eliteidrætten

Rudersdal - 17. april 2018

Kommunen har fordelt årets elitestøtte, som alt i alt løber op i 425.000 kroner, som uddeles til klubber og foreninger i Rudersdal, som dyrker sport på højt niveau. Siden 2007 har Rudersdal Kommune tilbudt støtte til Rudersdal Elitemiljøer via Rudersdal Elitestøtteordning i et samarbejde med erhvervs- og forretningsnetværket Team Rudersdal.

Det samlede beløb til elitestøtte i 2018 er på i alt 425.000 kroner, som er fordelt på 170.000 kroner fra Team Rudersdal og 255.000 kroner fra Rudersdal Kommune, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse. For elitemiljøerne i Rudersdal har det at modtage støtte til eliteidrætten stor betydning for betingelserne for at opnå resultater.

- Elitestøtten er en kæmpe chance for os som klub. Med støtten har vi mulighed for at ligge i toppen af ligaen, at udvikle os og følge med konkurrenterne, siger Casper Reinhardt, der er formand for Søllerød Gold Diggers.

Han fortsætter: - Helt konkret gør Rudersdal Elitestøtteordning det muligt for os at udvikle vores egne talenter og tiltrække talenter fra andre klubber. Amerikansk fodbold er en lille sport, så hver krone er en fordel, som giver os mulighed for at tage de næste skridt mod de gode resultater. Uden elitestøtten, som vi har nydt godt af gennem de sidste mange år, så ville vi sandsynligvis ikke have fået de resultater hjem, som vi har.

Kommunalbestyrelsen har senest besluttet at forøge støttebeløbet til Elitestøtteordningen med 100.000 kroner og Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget, at de 100.000 kroner årligt udmøntes via samarbejdsaftalen med Team Rudersdal for 2018 og 2019. Det betyder, at hvert yderligere bidrag fra Team Rudersdal udløser et tilsvarende beløb fra kommunen.

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Kristine Thrane (S), glæder sig over, at elite- og talentmiljøet er yderligere styrket i 2018.

- Vi ønsker, at det helt rigtige miljø er til stede for at især de unge kan udvikle deres idrætslige potentiale. Vi tror på, at støtten til eliten er det, der gør, at vores unge konkurrerer blandt de bedste i Danmark og nogle gange i verden. Og lige præcis det kan være med at inspirere og motivere andre unge til at tage endnu en omgang med træningen og udvikle sig et skridt videre, siger Kristine Thrane.

Årets elitestøtte fordeler sig på med følgende beløb: 75.000 kroner til Holte IF Volleyball, 75.000 kroner til Sigma SWIM, 70.000 kroner til Birkerød Squashklub, 60.000 kroner til Søllerød Gold Diggers (amerikansk fodbold, red.), Birkerød Tennisklub 55.000 kroner, 25.000 kroner til Holte Mountainbike Klub, 25.000 kroner til Yachtklubben Furesøen, 25.000 kroner til Søllerød Golfklub og 15.000 kroner til Rudersdal Fægteklub.