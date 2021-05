En filosofisk og humoristisk præst

?Jeg tror på, at der er noget, der er sandt, som vi kan få en lille snert af i kirken," siger Nadia Damkjær, der står for højmessen den 2. maj. Foto: Nadja Damkjær (med selvudløser)

Nadja Damkjær, der er ny præst i Bistrup Kirke, er vild med musik og Kierkegaard. Og sit job.

Rudersdal - 03. maj 2021 kl. 11:54 Af Pernille Borenhoff

"Det skal være sjovt at gå til konfirmationsundervisning. Og jeg glæder mig meget til at få mit første hold, når vi igen tager fat på undervisningen."

Ordene kommer fra Bistrup Kirkes nye præst Nadja Damkjær, som Rudersdal Avis taler med over telefonen. Og vi tror hende gerne, når hun siger, at det skal være sjovt. For Nadja virker som en ung kvinde, der har masser af humor og let til grin.

"Noget af det vigtigste er at få en relation til de unge mennesker. Og tænke lidt mindre i pensum. Det er vigtigt at møde dem i øjenhøjde. Det er et privilegium at få lov til at undervise dem," siger hun.

Nadja Damkjær blev indsat 7. marts. Og det gik meget stille for sig.

Tilstede var menigheden i begrænset antal, hendes kollegaer sognepræst Charlotte Nørballe og Søren Storvad, hendes egen familie samt en fanebærer fra KFUM.

"Normalt er der både provst og en stor festlighed, men det kunne jo ikke lade sig gøre i år," siger hun.

På grund af forsamlingsforbuddet har det derfor også været en meget stille start for Nadja, men nu hvor tingene begynder at åbne igen, så glæder hun sig meget til at møde menigheden.

"Lige for tiden er det svært, fordi alt det sociale er i bero. Jeg har dog haft lejlighed til at møde menigheden til andagter og højmesse, men snakken over kaffen lader vente på sig. Det glæder jeg mig til. Og så ser jer frem til, at vi igen kan fylde kirken med musik.

Bibelskole i alperne Og hvem er hun så den nye 31-årige præst?

Hun er gift med en mand, der er it-programmør. Og sammen har de en søn, Erik, på to år.

"Han er opkaldt efter sin oldefar på farens side, der var præst," fortæller hun.

Nadja er opvokset i Frederikssund, og umiddelbart lå det ikke i kortene, at hun skulle være præst, for der er ingen familietradition for præsteembedet. Men som det ofte sker, så møder man nogen i de formative år, der påvirker én. Og for Nadjas vedkommende var det en præst og hendes familie, der blev en stor inspirationskilde.

"Jeg blev selv konfirmeret i Græse Kirke, hvor der var sådan en sej præst, der selv havde store børn, der tog på bibelskoler og fortalte om de fede oplevelser dér. Og så var de rigtig gode til at spille musik som alternativ til salmer. Det var meget inspirerende," fortæller hun.

Nadja var troende, og i 9. klasse valgte hun at komme i erhvervspraktik som præst, og da studenterhuen var sat på hovedet, var det tid til selv at efterprøve om anekdoterne om bibelskolerne holdt vand.

"Min version af et sabbatår blev fire måneder på en bibelskole i Østrig. Her møder man mange unge mennesker fra resten af verden i de smukkest tænkelige omgivelser. Det var som at holde et postkort op for øjnene. Og at gå rundt i bjergene og mødes med jævnaldrende, der havde samme blik på livet som en selv, var en ganske særlig oplevelse, som kom til at betyde meget for mig," siger hun.

Så jo. Præstens børn havde talt sandt. Det var for Nadja en fantastisk oplevelse, og hun valgte at søge ind på teologistudiet på Københavns Universitet.

"Egentlig var jeg mest optaget af filosofien og havde ikke troet, at jeg skulle være præst. Nu, hvor jeg er det, kan jeg ikke forestille mig at have et mere spændende og meningsfuldt arbejde.

Først og fremmest er det et privilegium at møde folk i livets vigtigste stunder. Både når det er mest sørgeligt og mest glædeligt. Og så er det alt det derimellem, hvor man samtaler om hverdagslivet," siger hun.

Vild med Kierkegaard I Danmark er det ikke så udbredt at tale om sin tro. Og at bekende, at man er troende.

"Jeg tror på, at der er noget, der er sandt, som vi kan få en lille snert af i kirken. Det sande - en guddommelighed, der elsker os og vil noget med det her liv, vi lever på godt og ondt," siger Nadja, der er meget optaget af Søren Kierkegaard og har skrevet både bachelor og speciale i Søren Kierkegaard. Og den store russiske forfatter Dostojevskij.

"Kierkegaard har et helt unikt blik for mennesket og for den måde, vi er sammensat på. Han har en enorm stor forståelse for, hvad der er på spil i vores sind. Han har altid troen ind over. Han er en stor inspiration. Både når det er svært og let," siger Nadja og opfordrer til, at hvis man ikke allerede har læst Kierkegaard, at man så går i gang.

"Det er ikke sikkert, man forstår ham sådan lige med det første, men hvis man først får knækket koden, er hans tekster noget af det smukkeste," siger hun.

Har du lyst til at hilse på Nadja, så har hun andagt sidste torsdag i måneden, hvor man i en halv times tid mødes til musik og får læst den kommende søndags evangelietekst højt.

2. maj er det desuden Nadja, der står for højmessen.