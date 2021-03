En burger er kun en snack i Hovedgaden

Hvis man ikke kan nøjes med en enkelt burger, så er Y's Burger i Birkerød Hovedgade måske stedet for dig.

"Konceptet er miniburgere. Man kan vælge at spise en enkelt snackburger, hvis man ikke er supersulten. Ellers har man vi har en combo, hvor man vælger tre og får pomfritter, dip og noget at drikke med," forklarer Susan Asci fra Y's Burger.

Hvis man kan spise tre, så har man også mulighed for at få flere forskellige smagsindtryk på en gang.

"Der er ti burgere at vælge mellem, og det er ikke klassiske burgere. Det er mere gourmet med æblekompot og karamelliserede svampe i nogle af dem. Man kan få nogle andre smagsvarianter i en burger," fortæller Susan Asci.

Folkene bag den ny miniburgerrestaurant har mange års erfaring fra madbranchen, og det er i familiens egne lokaler, at Y's Burger slog dørene op for første gang 1. marts.

Indtil videre kan man købe og smage Birkerøds nye små burgere som take away, men når coronaen tillader den slags igen, er det også muligt at sidde ned og nyde en eller flere burgere på stedet. Det afhænger af, hvor sulten du er.