PR-foto: Showagent

Send til din ven. X Artiklen: En bugtaler krydser sit spor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En bugtaler krydser sit spor

Peter Nørgaard er født og opvokset i Trørød. Efter år væk fra kommunen bor han her atter. I næste uge kan man opleve ham som sprechstallmeister i Cirkus Baldoni

Rudersdal - 09. maj 2021 kl. 11:46 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen

Alle kan lære at synge. Og alle kan lære at bugtale, fortæller Peter Nørgaard. Selv kan han begge ting på samme tid, og det vil man kunne opleve, når han i rollen som sprechstallmeister i Cirkus Baldoni optræder i Birkerød 10. maj og i Vedbæk 11. maj.

Den 40-årige entertainer og nyudnævnte sprechstallmeister er opvokset i Trørød og har gået på Trørødskolen. Allerede i folkeskolen var han meget interesseret i at trylle og i det hele tage var han vild underholde sine omgivelser. Men på opfordring af hans mor blev han uddannet elektriker.

"Hun sagde, at jeg så altid ville kunne få et job bag scenen, hvis det ikke lykkedes mig at komme op på den," siger Peter, der fortæller at han på byggepladserne gik under navnet 'den syngende elektriker'.

Men at synge og trylle på byggepladserne og for vennerne var ikke helt nok for den unge Peter, og han søgte i stedet et job som vicevært, fordi det gav ham bedre muligheder for samtidig at dyrke sine interessere for sang, dans, teater og musik. Og ikke mindst tryllerier.

"Jeg tog rundt med mit trylleshow til byfester og private fester. Men på et tidspunkt måtte jeg spørge mig selv, hvor jeg var på vej hen. Der skulle ske noget mere. Jeg vil være verdens største dansende tryllekunstner og tog en et-årig danseuddannelse, hvor jeg mødte nogle drenge, der ville søge ind på det danske musicalakademi. Det ville jeg så også, og jeg kom ind på skolen i

Fredericia," siger Peter, der blev færdiguddannet i 2008 og senere var med i flere musicals. Blandt andre Skatteøen og Avenue Q.

Det var også på akademiet, at han mødte sin kommende hustru, Carolina Lybeck-Nørgaard, med hvem han i dag bor i Holte. Sammen har to drenge på hhv. 4 år og 10 måneder.

Danmark har talent Parret driver også et firma sammen, der laver børneforestillinger og rejser landet rundt og optræder til byfester, festivaler og i storcentre.

For fem-seks år siden var Peter Nørgaard med i Danmark har Talent og kom med til finalen.

Og det var her, at René Baldoni fik øjnene op for den dansende bugtaler.

"René ringede og hørte, om jeg havde lyst til at optræde til premieren ved hans kommende cirkusforestilling. Og det havde jeg da," siger han.

For et par måneder siden ringede René igen. Denne gang lød tilbuddet på, om han sommeren igennem ville være sprechstallmeister. Altså ham, der sørger for at binde numrene sammen.

"Jeg sagde ja på den betingelse, at jeg gerne vil lave et bugtalershow og synge, mens jeg svinger rundt i loftet. Det fik jeg lov til, og det er jo en drøm at skulle optræde i cirkus og få lov at slå sig løs," siger han.

Som artist rejser man normalt rundt som en nomade fra sted til sted. Og bor i en cirkusvogn flere måneder i træk.

Men Peter Nørgaard satte endnu en betingelse for at deltage.

"Jeg vil hjem og sove hver aften, så jeg kan være sammen med min familie om morgenen," siger han.