En aften om Niels Viggo Bentzon

Det er et helt særligt og sammensat menneske, som bliver portrætteret på Hovedbiblioteket på onsdag

Mange kendte ham dengang som en særegen blanding af manegeklovn og havkatten i hyttefadet, et nærmest surrealistisk kulturfænomen, en musikalsk blæksprutte.

Som komponist producerede han nærmest uafbrudt og nåede op på godt 660 opus-numre inden for stort set alle genrer. Hertil kom hans aktiviteter som pianist, underviser, tegner, forfatter og debattør samt fra midten af 1960'erne forskellige grænseoverskridende udfoldelser inden for fluxus og happening.

For nylig udgav musikhistoriker og tidligere rektor for konservatoriet i København Bertel Krarup en biografi om Niels Viggo Bentzon, og ved et Mød Musikken-arrangement onsdag 21. oktober klokken 19.30 i store sal på biblioteket i Birkerød kommer han og fortæller om sin bog og om Niels Viggo Bentzon, som han både har haft som lærer og kendte personligt.