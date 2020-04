Se billedserie Bæredygtighedschef i Chr. Hansen Annemarie Meisling (t.v.) fortæller, at virksomheden tænker bæredygtighed og grønne løsninger ind i stort set alle aspekter af virksomhedens liv. Blandt andet har man i kantinen i virksomhedens hovedsæde i DTU Science Park haft fokus på at minimere madspild. Her står hun sammen med kollegaerne Louise Rosenmeier og Yuri Hembitski. Foto: Allan Nørregaard

En af verdens mest bæredygtige virksomheder har grønne løsninger i DNA'et

Rudersdal - 17. april 2020 kl. 14:06 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt mellem de store grønne træer i DTU Science Park i Rudersdal ligger en af verdens mest bæredygtige virksomheder. To år i træk har man således kunnet finde den næsten 150 år gamle ingrediensvirksomhed Chr. Hansen helt i toppen af listen over verdens mest bæredygtige virksomheder, som hvert år udgives af den canadiske analyse- og medievirksomhed Corporate Knights.

I 2019 lå Chr. Hansen på førstepladsen, mens virksomheden på årets liste lå nummer to kun overgået af danske Ørsted.

Chr. Hansen udvikler og producerer kulturer, enzymer, probiotika og naturlige farver til fødevarer, kosttilskud og specialprodukter til landbruget i hele verden.

Annemarie Meisling, der er bæredygtighedschef i Chr. Hansen, fortæller, at virksomheden arbejder og altid har arbejdet målrettet og fokuseret på at skabe en bæredygtig og grøn virksomhed.

- Vi arbejder med bæredygtighed og grønne initiativer på rigtig mange planer i Chr. Hansen, og virksomhedens overordnede formål er, at vi med vores produkter skal være med til at finde løsninger på verdens store udfordringer, siger Annemarie Meisling, der tilføjer:

- Det har altid ligget i Chr. Hansens DNA at finde naturlige løsninger på udfordringer og at arbejde med naturens egne ressourcer, og som en del af vores specifikke strategi, har vi fokus på især tre af verdensmålene.

De verdensmål Chr. Hansen har fokus på er nummer 2, 3 og 12. Verdensmål nummer 2 er at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

- I hele verden har vi jo set et generelt stort fokus på at nedbringe madspild, og vores produkter - naturlige fødevarekulturer - kan være med til at holde varerene friskere i længere tid, så man mindsker madspil, siger Annemarie Meisling.

Verdensmål 3 er at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper, og her arbejder man ifølge Annemarie Meisling med probiotika - også kaldet gode bakterier - som formentlig kan være med til at forebygge eller modvirke sygdomme.

- Probiotika er med til at styrke tarmfloraen, og det er et stort fokusområde for os, og vi har et mål om at lancere nye produkter indenfor det område, siger Annemarie Meisling.

Verdensmål 12 er at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer, og her nævner Annemarie Meisling naturlig plantebeskyttelse som et eksempel.

- Landmænd kan bruge naturlig plantebeskyttelse som et naturligt alternativ til pesticider, og det har været et stort fokus for os. Det er vores ambition, at naturlig plantebeskyttelse i 2025 skal bruges på et areal, der svarer til Storbritannien, siger Annemarie Meisling.

Hos Chr. Hansens oplever man, at investorer og kunder i høj grad efterspørger grønne og bæredygtige løsninger.

- Fremtidens løsninger er grønne og bygger på naturens egen innovationskraft, og den tendens har vi tydeligt kunnet se hos vores kunder, som er mange af de store fødevareproducenter, der har været på den samme rejse i forhold til at finde naturlige løsninger på verdens udfordringer, siger Annemarie Meisling.

Men en ting er investorer og kunder en anden er medarbejderne. Med omkring 3500 på verdensplan har det selvfølgelig også en vis betydning at få dem med på dagsordenen.

Ifølge Annemarie Meisling har placeringen på listen over verdens mest bæredygtige virksomheder været med til at gøre Chr. Hansens medarbejdere endnu mere motiverede for at arbejde for en grøn virksomhed.

- At få den anerkendelse har skabt utrolig meget begejstring og engagement, og det har været fantastisk at se, at det faktisk giver endnu mere blod på tanden i forhold til at tænke grønt og bæredygtigt, siger Annemarie Meisling.

Hun nævner, at man blandt andet har gennemført bæredygtigheds innovations-bootcamps, hvor man har fået afdelingerne til at prioritere nogle helt konkrete initiativer, som er med til at integrere bæredygtighed i medarbejdernes hverdag.

For at få den grønne og bæredygtige tankegang helt ud til hver eneste medarbejder har man blandt andet tænkt i at minimere madspild internt i koncernen. Noget man blandt andet har haft stor succes med i kantinen i hovedkvarteret i DTU Science Park.

Her havnede for meget mad fra buffeten nemlig i skraldespanden.

- Det meste madspild opstod, fordi medarbejderne tog mere mad på tallerknerne, end de kunne spise. Så vi lavede et initiativ, hvor vi delte chokolade ud til dem, der havde spist op, og selvom det er et lille initiativ, så er det virkelig noget, folk kan huske, så de kommer stadig og viser, når de har spist op, siger Annemarie Meisling med et grin og tilføjer:

- Kantinen arbejder rigtig meget med at undgå madspild, og der er stort set ikke madspild i vores egne kantiner længere.

For Chr. Hansen har det været vigtigt, at man også konkret kan måle den bæredygtige indsats. Derfor har virksomheden fået PricewaterhouseCoopers (PwC), der er en af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder, til at lave en revision af, hvor stor en del af omsætningen, der bidrager til bæredygtighed og til de tre verdensmål, Chr. Hansen har fokus på.

- Sidste år kunne vi konstatere, at 82 procent af vores omsætning bidrager positivt til de fokuspunkter, og det har været vigtigt at få tal på for at gøre det mere håndgribeligt, siger Annemarie Meisling.

Hos Chr. Hansen har man ifølge Annemarie Meisling blandt andet arbejdet på, at gøre virksomhedens produktion grønnere.

- En af de seneste ting vi har gjort er at skifte til grøn elektricitet, så 100 procent af strømmen til vores produktion i Danmark vil komme fra vedvarende kilder, siger Annemarie Meisling.

På verdensplan svarer det til, at 40 procent af Chr. Hansens strøm kommer fra vedvarende kilder.

- Vi har stadig lang vej igen, men det er et fokuspunkt, som vi arbejder konstant på, siger Annemarie Meisling.