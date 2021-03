Se billedserie Torsten Tranum, der netop er debuteret med novellesamlingen Skyggerosen, er meget lokalt forankret. Han er opvokset i Holte og har en tæt til knytning til roklubben. I dag bor han i Virum med sin familie.

Eliteroer, fysiker og nu også forfatter

"Jeg har prøvet at skrive noget, der handler om almenmenneskelige forhold som blandt andet ensomhed og venskab," siger Torsten Tranum, der netop har udgivet novellesamlingen Skyggerosen og andre fortællinger om Jan

"Jeg har altid sat pris på at lave nogle ting. Opleve noget og gøre mig umage med de ting, jeg gør. Det har jeg lært af sporten og af mine forældres måde at opdrage mig på."

Ordene er Torsten Tranums, og man må sige, at den 41-årige familiefar og Virumborger lever op til de ord.

Årsagen til, at vi taler med ham - på telefon - er, at han netop har udgivet sin første bog. Novellesamlingen Skyggerosen, der er udkommet på Forfatterforlaget Attika.

Men vi kunne også have talt med ham om, hvordan det er at tilhøre verdenseliten inden for kajakroning og opnå både en bronzemedalje ved VM, en 6. plads til OL i 2000 i enerkajak og sølv i VM i 2002 på maratondistancen. Ligeledes i enerkajak.

Og vi kunne tale med ham om, hvorfor han valgte at lægge kajakken på hylden og i stedet søge udfordringer i matematik- og fysikstudiet på Københavns Universitet. For så at sætte dem på standby og rejse til Sydamerika for at arbejde som frivillig engelsklærer i slummen uden for Lima og på en lille ø i Titicacasøen.

"Mine forældre har været virkelig gode til at bakke mig op. Jeg kan huske, at jeg ikke var mere end 13 år, da jeg sagde, at jeg ville blive hjemme og træne i stedet for at tage med familien på ferie. Det håndterede de ret godt. Det kan jeg se nu, hvor jeg selv har fået børn. Jeg fik lov at bo hos mine bedsteforældre, fordi det var vigtigt for mig at træne op til stævner," siger Torsten, der siden han var 12 år har været en meget aktiv del af Holte Roklub. Og stadig er det.

En mand ved navn Jan Historierne om Jan har rumsteret i hans hoved i mange år. Men med tre børn og et fuldtidsjob som gymnasielærer var det svært at finde tid til at skrive.

"Da min kone så blev udstationeret et år i Grenoble, tog jeg orlov, og det gav mig mulighed for at skrive," siger han.

Og tilføjer:

"Når man runder de 40, begynder man at tænke efter. Hvad er det for nogle ting, man lægger vægt på her i livet. Får man taget sig af de mennesker, der er omkring en? Får man kørt for meget sit eget ræs? Jeg tror, at det er generelt, at man stille og roligt tænker over, hvad det er for en hverdag, man har."

Jan er den gennemgående karakter i novellesamlingen, hvor hver enkelt novelle er en fortælling for sig, men også kan læses som en samlet fortælling.

"Der er noget uforløst i hans person, og allerede i første novelle, hvor man møder Jan som pensionist, er der et fingerpeg om, at der er et eller andet, han tænker over" siger Torsten.

"Jeg har prøvet at skrive noget, der handler om almenmenneskelige forhold som blandt andet ensomhed og venskab. Det at tage styring over en situation og at lade andre tage roret. Det er en fortælling om Jan, der har et liv, der går både op og ned. Han har både gode og hårde oplevelser. Stunder hvor det hele kører, og andre tidspunkter hvor der er store udfordringer. Han er en type, der lever sit eget liv. Og han går og gør sig nogen tanker. Jeg har forsøgt at følge ham fra barn, til han er gået på pension," siger Torsten.

På gyngende grund Lokaliteterne spænder vidt fra Søborg, Vangede, Bagsværd Sø og København til Argentina.

"For mig er det helt nyt at skrive skønlitterært, og jeg føler mig lidt på gyngende grund. Når man er uddannet i matematik og fysik, så er det jo en helt anden genre, man har bevæget sig indenfor," siger Torsten.

Som så mange andre startede han med at skrive som ren afslapning og som en slags meditation, hvor han bare lod fantasien løbe derudad.

"På et tidspunkt havde jeg skrevet så meget, at jeg sendte det ind til forlag for at få en form for kvalitetstjek," siger han.

Afslagene dumpede ind, og det kan han i dag godt forstå.

"Da vi boede i Frankrig, tænkte jeg, at hvis jeg nogensinde skal få afklaret, om jeg skal prøve at få noget udgivet, så var det dét år," siger han.

Og det lykkedes. Ikke at udkomme på et af de store bogforlag. Men på Forfatterforlaget Attika.

"Det er tilfredsstillende frem for alt. Så kom der pludselig en bog ud af det. Men det er også en spøjs fornemmelse i den forstand, at jeg tænker, hvilken berettigelse jeg har, til at skrive noget, som nogen læser uden at være forpligtet til det. Man kan godt komme til at føle sig lidt påtrængende. Men frem for alt er det forhåbentlig noget, som nogen kan have glæde af at læse og få en konstruktiv læseoplevelse ud af," siger Torsten, der, når han ikke skriver, har rigeligt at se til med hustru og tre børn og et fuldtidsarbejde på Frederiksberg Gymnasium.

Meget lokal I øvrigt er Torsten opvokset i Holte, har gået på Skovlyskolen og er student fra Virum Gymnasium. Og så er han stadig aktiv i Holte Roklub.

"Vi er meget glade for at bo her. Jeg kan virkelig godt lide Virum-Sorgenfri. Her er en venskabelig stemning, og man hilser på hinanden på gaden og på skolen," siger han.

Børnene har været med ham i roklubben, hvor han træner et par gange om måneden.

"Hvis de har lyst til at ro kajak en dag, så er det noget, de kan vælge. Og den store har prøvet det. Jeg tænker, at det er vigtigt for børnene at blive introduceret for muligheder. Min forældre har altid ladet mig selv træffe mine egne beslutninger. Og sådan vil jeg også gerne have det for mine børn," siger han.

Hvad er det for nogle ting, man lægger vægt på her i livet. Får man taget sig af de mennesker, der er omkring en?

SKYGGEROSEN

Skyggerosen og andre fortællinger om Jan handler om medgang, modgang og ansvarsfølelse, venskab, kærlighed og ensomhed, kamp, sejr og nederlag samt om at både tage og overlade roret for så at gribe det igen. Jan og de andre personer som indgår i fortællingerne både skaber og rækker ud efter de omstændigheder som former deres liv og som ofte fører til uventede drejninger, ikke mindst fordi deres veje er snørklede og ofte krydses.