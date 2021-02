Elitekajakroer kan ikke komme på vandet - nu får hun kærkomment rygstød

"Det er vigtigt for os at være en del af lokalsamfundet på flere måder. Corona har været en udfordring for alle, men Stella har bevist at hun med lige dele talent og gåpåmod finder sin vej gennem forhindringerne, og det vil vi gerne anerkende," siger Thomas Dyrekær som er filialchef for Autohuset Vestergaard i Nærum.