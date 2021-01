Se billedserie I 2013 fik Elisabeth Ildal konstateret Parkinson og fik at vide, at lægerne måske kunne holde hende frisk i fire til fem år. Den melding gav Elisabeth Ildal mørke tanker og frygt for fremtiden, men det er et overstået kapitel nu. Foto: Allan Nørregaard

Elisabeth nægter at accepterer sin uhelbredelige sygdom: Så er jeg færdig

Selv om Elisabeth Ildal dagligt må kæmpe med følgerne af Parkinson, er hun fast besluttet på at give de negative tanker så lidt plads som muligt. Og så mener hun, at det efter 200 år er på tide at finde en kur mod sygdommen.

Rudersdal - 30. januar 2021 kl. 05:52 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Elisabeth Ildal har travlt. Udover at sidde i Rudersdal Kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti er hun dybt engageret i at skabe opmærksomhed om Parkinsons sygdom, som hun selv fik konstateret i 2013, og så skal hun også nå at opleve, at videnskaben finder en kur mod den - indtil videre - uhelbredelige sygdom.

