Kristian Løwe, der er formand for Rudersdal Fælleselevråd, mener at elevernes trivsel afhænger af lærernes engagement.

Elevtrivslen er i top i Rudersdal

"Jeg mener, at læreren har et stort ansvar for trivslen i klassen, for hvis læreren skaber god stemning og laver spændende timer, kan eleverne bedre hygge sig sammen, og så stiger trivslen automatisk. Desuden hænger trivsel sammen med, at alle elever har en følelse af, at der er plads til dem," siger Kristian Løve i en pressemeddelelse.