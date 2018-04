Se billedserie Rudersdal Kommunes 5. klasser har igen i år udfordret sig selv og hinanden i Naturfagsdysten, som nu er afsluttet. Sejren - og håneretten - tilfaldt i år Bistrupksolen og Toftevangskolen. Foto: Rudersdal Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Elever fra 5. klasse dystede i naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Elever fra 5. klasse dystede i naturen

Rudersdal - 20. april 2018 kl. 13:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan konstruerer man en vægt, der kan veje flydende eller faste legemer, og kan man måle tid uden et ur? Det er bare et par af de problemstillinger, som skoleelever fra Rudersdal Kommune blev stillet i årets Naturfagsdyst, som netop er blevet afsluttet. Bag Naturfagsdysten står Naturskolen, som inviterer alle kommunens elever til at omsætte teori til praksis og forløbet kulminerer med en konkurrencedag ved Radvad Naturskole, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

De mere end 200 elever fra 5. klasser i Rudersdal Kommune har fået fem hjemmeopgaver, som de udførte på skolen op til dysten. Opgaverne er forberedelse til selve konkurrencedagen, hvor eleverne dyster mod hinanden om at finde de bedste løsninger. Udover at få point for at have løst opgaven bedst muligt, kan eleverne også få point efter kreativitet, samarbejde og problemløsning.

- Jeg ser kun glade børn, når de er ude i naturen. Eleverne elsker at lave forsøg og det er en god måde at få trænet deres undersøgelseskompetencer. Efter et forløb bliver de i stand til at kunne designe og gennemføre undersøgelser. De har fordybet sig omkring nogle emner i skolen, som de får lov til at prøve af igen ude i naturen, siger Julie Linnea Nielsen, der er lærer i natur/teknologi på Nærum Skole.

I Naturfagsdysten arbejder skoleeleverne med opgaver, der sætter engineering på skoleskemaet. Det handler om at gennemløbe en designproces, hvor de laver en prototype og prøver den af. At få engineering ind i undervisningen er en vigtig del af formålet med Naturfagsdysten, da det bliver en af morgendagens kompetencer, mener Karen Vesterager, konstitueret naturskoleleder på Naturskolen.

- Vi vil gerne understøtte børns læring i skolen og særligt udvikle deres naturfaglige kompetencer. Med engineering-metoden lærer eleverne at komme frem til et resultat via forskellige metoder, hvor de træner evnen til at løse komplekse problemstillinger, stille spørgsmål, koordinere og bruge deres kreativitet, siger Karen Vesterager.

Idéen med Naturfagsdysten er at give lærere og elever et undervisningsforløb, som kommer omkring problemstillinger, hvor eleverne skal tænke ud af boksen og i nogle helt andre rammer, end de er vant til i det daglige. Erfaringerne fra tidligere år viser, at konkurrenceelementet i naturfagsdysten kræver fordybelse og giver masser af selvtillid, øger samarbejdsevnerne og får bedre kompetencer inden for problemløsning, som eleverne kan tage med tilbage i klasselokalerne. I år var det elever fra Bistrupskolen og Toftevangsskolen, som løb med sejren.