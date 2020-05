49-årige Alex Sahin var lørdag formiddag i fuld gang med at måle op både inden for og uden for Café Alex i Birkerød Hovedgade. Mandag den 18. maj åbner caféer og restauranter igen op for serveringer på stedet efter en ufrivillig corona-nedlukning. Et af de nye krav i forhold til tidligere er dog, at der skal være mere afstand mellem gæsterne. Foto: Lars Sandager Ramlow

Eksistensen truet - Gør klar til gæster igen

Rudersdal - 17. maj 2020 kl. 20:22 Af Lars Sandager Ramlow

- Jeg har lyst til at kramme alle dem, der kommer, men det må jeg ikke...

Sådan lyder det med et bredt smil fra 49-årige Alex Sahin, der er indehaver af Café Alex i Birkerød Hovedgade. Som alle andre restauranter og caféer har hans livsværk været lukket ned de seneste måneder på grund af corona-krisen. Caféen har stadig haft take-away, men det har slet ikke kunne måle sig med den almindelige omsætning.

- Det har virkelig været hårdt. De første 14 dage var jeg helt i chok. Siden har jeg været ked af det og bekymret. Det er hele vores eksistens, der har været truet. Jeg har arbejdet siden 1990 her i Birkerød Hovedgade. 14-15 timer om dagen i 30 år med afsavn til familien, men hvor jeg til gengæld har fået opbygget en sund forretning. Lige indtil corona-virus ramte os alle. Det har været tæt på at koste caféen livet, for regningerne skal jo betales, siger Alex Sahin.

I samme åndedrag skynder han sig at takke alle de kunder, der stadig har købt take-away fra caféen. Andre har lavet indsamlinger på facebook eller er kommet forbi med en økonomisk håndsrækning eller hjertelige opmuntringer.

- Jeg kan slet ikke takke alle disse mennesker nok. Det har været med til at holde os kørende og til at holde humøret oppe. Men økonomisk har det slet ikke været nok. Derfor er jeg spændt på den kommende tid. Jeg glæder mig helt enormt, men jeg er også nervøs. Oven på corona-krisen er Danmark nu ved at genåbne, men tænk hvis vores kunder stadig er nervøse og bliver væk, lyder det fra Alex Sahin.

Skærpede retningslinjer Frederiksborg Amts Avis mødte ham lørdag formiddag foran caféen, hvor han var i fuld gang med at måle op mellem bordene.

- For at kunne åbne er der nogle retningslinjer, vi skal følge. Der skal blandt andet være større afstand mellem bordene, så derfor har vi inden for skåret ned fra 80 til 43 pladser, mens vi udendørs har skåret ned fra 60 til 28 pladser. Derudover tørrer vi nu alle borde og stole af med sprit og ikke bare med en karklud med sæbe. Der kommer også håndsprit på alle borde og i indgangen samt på toiletterne. I køkkenet har vi altid haft meget høj hygiejne, og det fortsætter naturligvis. Her har personalet handsker på og hovedbeklædning, oplyser Alex Sahin.

Café Alex åbner mandag den 18. maj klokken 10.30, og vil herefter fortsætte med de åbningstider og det menukort, der også var før coronakrisen.

- Vi kommer også til at fortsætte med take-away ved siden af serveringen her i caféen. Jeg har slet ikke ord, der dækker, hvor meget mandag bliver en glædens dag for os alle sammen. Det her har vi ventet på i godt tre måneder, hvor jeg til tider virkelig har været både ked af det og bange for, at vi måtte lukke helt. Det er derfor jeg har lyst til at kramme alle dem, der kommer i den kommende tid. Men jeg må ikke, så de må nøjes med et smil. Et ekstra stort et, lyder det fra den 49-årige indehaver, der viser en perlerække af hvide tænder, mens mundvigene trækker kraftigt opad.