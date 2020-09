Før sommerferien var Aage Godt Carlsen formand for Ejerforeningen Birkerød Bymidte, og han har derfor indsendt et høringssvar vedrørende en ny Lidl i Birkerød på ejerforeningen vegne. Efter sommerferien er Aage Godt Carlsen ikke længere formand for ejerforeningen, som han dog stadig er medlem af. Han mener, at en ny Lidl kan betyde døde for tre andre supermarkeder.

Ejerforening er splittet om nyt supermarked

Rudersdal - 28. september 2020

Supermarkedskæden Lidl vil bygge et supermarked i Birkerød på hjørnet af Kongevejen og Hovedgaden. Projektet var på dagsordenen på det sidste møde i Bycenterudvalget, hvor seks ud af syv medlemmer stemte for, mens et medlem - Christoffer Buster Reinhardt (K) - stemte imod.

Derfor bliver projektet nu sendt til viderebehandling.

I Ejerforeningen Birkerød Bymidte er der ligeledes forskellige holdninger til projektet.

Før sommerferien var Aage Godt Carlsen formand for ejerforeningen, og derfor foreligger der et høringssvar til sagen fra ejerforeningen, som er underskrevet af Aage Godt Carlsen.

I det høringssvar fremgår det, at man blandt andet mener, at den »omsætning, som en nyetableret dagligvarekapacitet i Birkerød vil kunne trække til sig, vil blive taget fra de eksisterende dagligvarebutikker i området«.

Høringssvaret er dateret den 27. maj i år, men efter sommerferien er Aage Godt Carlsen, der ejer den bygning i Hovedgaden som huser Irma, ikke længere formand for Ejerforeningen Birkerød Bymidte.

Den nye formand er Tina Krüger, der ejer den ejendom, hvor Lidl vil opføre det nye byggeri. I høringssvaret fra den 27. maj står der blandt andet, at Tina Krüger ikke har deltaget i behandlingen af sagen, da hun har erklæret sig inhabil.

Hun ønsker derfor heller ikke at udtale sig om ejerforeningens holdning til den nye Lidl. Hun henviser i stedet til Niels Christensen, der er medlem af ejerforeningen og som ejer Hovedgaden 30, hvor der blandt andet ligger en Intersport. Han er i øvrigt Tina Krügers granfætter.

- Jeg vil nok tro, at vi er splittet omkring planen om en Lidl, hvor nogen synes, at det er en god idé og andre synes, at det er en dårlig idé. Min personlige holdning er, at det måske kan være med til at skabe lidt mere liv i byen, for det kan trække flere personer til byen, som måske har lyst til at gå op igennem Hovedgaden, siger Niels Christensen, der supplerer:

- Der er forhåbentlig andre i byen, der ville kunne få glæde af, at der kom sådan en magnet, og det var jo også det, man sagde i sin tid, da man placerede Føtex i den anden ende af Hovedgaden. At man så trak alle folk ned i den ende af byen, så det gik lidt ud over resten af byen, er en anden side af sagen, men der kan en Lidl i den modsatte ende måske fungere som en modvægt. Personligt synes jeg, at det er en god ide, men jeg ved, at det ikke er alle medlemmer af ejerforeningen, der deler den opfattelse.

Den forhenværende formand Aage Godt Carlsen, der stadig er medlem af ejerforeningen, siger som supplement til det høringssvar, der før sommerferien blev sendt på vegne af Ejerforeningen Birkerød Bymidte, at han frygter, at Lidls indtog i Birkerød vil betyde, at andre butikker må lade livet.

- Jeg tror faktisk, at en Lidl på den placering kan slå de tre nærmeste supermarkeder ihjel; Aldi, der ligger lige på den modsatte side på Kongevejen, Spar på Nørrevang og Dagli' Brugsen på Lupinkrogen, og der synes jeg, at det er værd at bebrejde lokalpolitikerne - bortset fra Christoffer Buster Reinhardt - at de ikke har øje for det, siger Aage Godt Carlsen, der slutter:

- Jeg har bedt om, at man får undersøgt, hvad kloge mennesker, der har forstand på detailhandel - og især dagligvarehandel - mener vil ske, hvis man placerer den Lidl, som Lidl ønsker det. Hvad vil der ske med de nærliggende butikker? Hele dagligvarehandlen udvider sig jo ikke, så man kommer selvfølgelig til at konkurrere om markedsandele, og der kommer Lidl jo til at tage markedsandele fra andre butikker i området. Lad os komme væk fra, at »nogen synes«, og lad os få dette belyst af professionelle folk.