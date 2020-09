Birgitte Ehrhardt har klaget til kommunalbestyrelsen, fordi hun mener, at kommunen har ageret i strid med forvaltningsloven, da den i 2016 besluttede at hæve priserne på kommunens kirkegårde. En beslutning, som man annoncerede på kommunens hjemmeside og i lokalpressen, men ikke informerede indehaverne af gravstederne direkte om. Derfor blev det en beslutning, som har betydet, at Birgitte Ehrhardt ikke længere har råd til at beholde sit familiegravsted på Søllerød Kirkegård.Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Ejer af gravsted klager: Kommune har handlet i strid med forvaltningsloven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ejer af gravsted klager: Kommune har handlet i strid med forvaltningsloven

Rudersdal - 06. september 2020 kl. 14:21 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte Ehrhardt er ikke jurist.

Det er et ubestrideligt faktum, som hun uden videre diskussion vedstår sig.

Ikke desto mindre føler hun sig overbevist om, at Rudersdal Kommune har opført sig i strid med »god forvaltningsskik«. Ja, faktisk mener hun, at kommunen har ageret i strid med forvaltningsloven.

Og hun er efterhånden så overbevist, at hun netop har sendt en fem sider lang skriftlig klage til kommunalbestyrelsen.

- Jeg synes, at der er noget bananrepublik over kommunens opførsel, siger Birgitte Ehrhardt.

For at forstå, hvordan vi er nået hertil, er det nok nødvendigt, at vi spoler tiden en anelse tilbage. I slutningen af juli i år havde Birgitte Ehrhardt således et debatindlæg i spalterne her i avisen.

»Eksplosive prisstigninger på Søllerød Kirkegård...« hed det. I indlægget fortæller Birgitte Ehrhardt, at hendes familie i mere end 70 år har haft et familiegravsted på Søllerød Kirkegård.

Et gravsted hvor Birgitte Ehrhardt er kommet gennem hele sit liv, og som har en helt særlig plads i hendes hjerte. Et gravsted som hun nu ser sig nødsaget til snart at nedlægge. Årsagen hertil skal findes i prisen.

Da Birgitte Ehrhardt i juni overtog skødet til gravstedet, ringede hun til kirkekontoret for at forlænge gravstedet. En beslutning hun dog hurtigt fortrød.

Det viste sig nemlig, at priserne på familiegravstedet var steget »eksplosivt«, som hun formulerer det, fordi kommunalbestyrelsen i 2016 besluttede ikke længere at yde tilskud til driften af kommunens kirkegårde. Fra og med 2017 skulle driften derfor alene være brugerfinansieret.

- Mit familiegravsted udløber i 2022, og kommunalbestyrelsens beslutning betyder, at det vil koste mig 57.000 kroner at forlænge mit skøde i fem år og 115.000 kroner at forlænge skødet i 10 år, forklarer Birgitte Ehrhardt.

Og det er ikke kun forlængelsen af gravstedet, der er blevet en dyr affære. Det er begravelserne også. Faktisk i en sådan grad at Birgitte Ehrhardt ikke har råd til at blive begravet på familiegravstedet.

- I 2002 betalte jeg 50.000 kroner for min fars kistebegravelse, men ifølge Søllerød kirkekontors oplysninger vil en kistebegravelse på vores gravsted nu koste i omegnen af 245.000 kroner. Det er en prisstigning på 400 procent på 18 år. For præcis samme ydelse, lyder det fra Birgitte Ehrhardt.

Birgitte Ehrhardts debatindlæg her i avisen har efterfølgende skabt en del debat, og Birgitte Ehrhardt har fortalt sin historie til blandt andre Berlingske og Go' Aften Danmark, ligesom Kristeligt Dagblad også har skrevet om problematikken.

Så er vi vist sådan omtrent nået frem til nutiden og Birgitte Ehrhardts klage til kommunalbestyrelsen.

Helt konkret klager Birgitte Ehrhardt over, hvad hun mener er et mangelfuldt informationsniveau i forbindelse med stigningen af kirkegårdstaksterne.

Kommunen informerede nemlig ikke de enkelte skødehaver direkte, og informationen kunne således kun findes på kommunens hjemmeside og i lokalpressen. Det vil med andre ord sige, at nogen fik informationen, mens andre ikke gjorde.

- Min første reaktion var forargelse over, at man ikke informerer skødehaverne direkte. Når man hæver priserne så hurtigt og så voldsomt, med en stigning på mere end 300 procent, så synes jeg, det er indlysende, at det har nogle konsekvenser, siger Birgitte Ehrhardt.

Birgitte Ehrhardt beklikker ikke kommunens ret til at hæver priserne, men hun mener altså, at fremgangsmåden er i strid med forvaltningsloven.

- Jeg finder det stærkt kritisabelt, at man ikke skriver ud til skødeholderne, som man jo har navne og adresser på. Ved kun at informere via hjemmesiden og lokalpressen har man ikke stillet folk ens. Nogle var heldige at stå ved kaffeautomaten og få et tip, så de kunne nå at forny deres skøder inden prisstigningen, mens andre var uheldige og nu enten må til lommerne eller sløjfe gravstederne, siger Birgitte Ehrhardt.

Hun tilføjer: - Jeg mener faktisk, at det er i strid med forvaltningsloven. Og jeg mener ikke alene, at det er i strid med ånden i forvaltningsloven, men at det faktisk er i strid med lovens ord. Jeg synes, at det grænser til magtmisbrug, når man hæver priserne så hurtigt, så voldsomt og uden reelt at varsle brugerne. Forvaltningsloven skal jo være med til at undgå, at vi får tilstande som i en bananrepublik.

Ifølge Berlingske mener professor i kirke- og religionsret på Roskilde Universitet Lisbet Christoffersen, at sagen bør forelægges Ombudsmanden.

- Naturligvis er det stærkt kritisabelt, at tilskud fjernes uden direkte information til skødehaverne med den virkning, at borgerne stilles forskelligt, siger Lisbet Christoffersen ifølge Berlingske.

Tilbage står Birgitte Ehrhardt og føler sig »magtesløs« og »sat fuldstændig skakmat«.

- Jeg har på ingen måder mulighed for at betale de eksorbitante priser, så jeg har reelt ikke andre muligheder end at sløjfe mit familiegravsted, og det smerter mig selvfølgelig dybt, lyder det fra Birgitte Ehrhardt.

Hun håber derfor »inderligt«, at hendes klage kan få kommunalbestyrelsen til at omgøre beslutningen om prisstigningerne - eller i det mindste at udskyde dem, så man stiller alle skødehaverne ens, og også hun kan nå at forlænge familiegravstedet til de gamle priser.