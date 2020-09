Birgitte Ehrhardt har fået afvist sin klage til kommunen, hvor hun klagede over, at kommunen ikke direkte informerede skødeholderne af gravsteder i kommunen om en prisstigning.Foto: Allan Nørregaard

Ejer af gravsted efter afvist klage: Et mærkeligt svar

Rudersdal - 10. september 2020

Afvist. Sådan lyder afgørelsen på den klage, som Birgitte Ehrhardt, der ejer et familiegravsted på Søllerød Kirkegård, har sendt til Rudersdal Kommune.

Birgitte Ehrhardt mener, at kommunen handlede i strid med forvaltningsloven, da den i 2017 satte kirkegårdstaksterne op uden at informere gravstedernes skødeholdere direkte om ændringen.

- Jeg er da utrolig ked af afgørelsen, for ingen skal være i tvivl om, at det gravsted betyder utrolig meget for mig, siger Birgitte Ehrhardt til afgørelsen.

Dernæst undrer hun sig over afvisningen, som hun mener ikke forholder sig til kernen i hendes klage.

- Jeg synes, at det er et mærkeligt svar, for jeg synes jo ikke, at de svarer på kernen i min klage. Kernen i min klage var ganske enkelt: Hvorfor skrev kommunen ikke ud til alle skødehaverne og varslede de her meget, meget store prisstigninger, lyder det fra Birgitte Ehrhardt.

Hun tilføjer: - Kommunen har jo ikke været i tvivl om, at der var meget store prisstigninger på vej, for de har uden tvivl lavet beregninger, som viste hvor store, de ville blive. Jeg har fundet en artikel på Ekstra Bladets hjemmeside, hvor enhver kan se præcis, hvor store stigninger, der er tale om gravsted for gravsted, så hvorfor skrev kommunen ikke til skødehaverne, så alle blev stillet lige? Det undrer jeg mig stadig over, og jeg undrer mig meget over, at de ikke svarer på det.

I den omtalte artikel fra Ekstra Bladet kan man blandt andet se, at et gravsted med urne på minimum 1,5 kvadratmeter og kistegrave på minimum 3 kvadratmeter i 2016 kostede 270 kroner per kvadratmeter om året for borgere bosat i Rudersdal Kommune og 395 kroner per kvadratmeter om året for borgere fra andre kommuner.

Fra 2017 og frem har prisen været 1200 kroner per kvadratmeter om året for borgere i både Rudersdal og andre kommuner.

Birgitte Ehrhardt regner med, at hun nu vil tage sin klage videre til den næste klageinstans.

- Jeg har fået afvist min klage, men jeg har jo ikke fået at vide hvorfor, siger Birgitte Ehrhardt.