Efterlyst: Mand amok over håndører

- Vi vil gerne have fat i gerningsmanden. Det er aldrig i orden at overfalde andre, men her går det ud over en sagesløs ansat, fordi manden er sur over, at han skal vente på at få nogle få kroner i dåsepant. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, og jeg har ellers stået i butik i mere end 10 år. Det er helt uacceptabelt og grotesk. Sådan en historie, er noget man hører om. Det er ikke noget, man oplever i egen biks. Derfor håber jeg, at politiet med hjælper fra offentligheden kan finde frem til manden, siger Ahmet Basyigit til Frederiksborg Amts Avis.