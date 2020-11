Lars Kristensen, der er formand for Søllerød Grundejerforening, har spillet en stor rolle i processen med at gøre kommunens grundejerforeninger og vejlaug klar til en ny virkelighed, hvor de selv skal stå for servicen af vejene. Foto: Rudersdal Kommune

Efter ulovlige serviceaftaler: Vejforeninger på selv at stå for service

Rudersdal - 19. november 2020 kl. 19:23

En kendelse fra Ankestyrelsen i 2018 mod Lyngby-Taarbæk Kommune får nu også betydning i Rudersdal Kommune.

Kendelsen afgjorde, at en række kommunale aftaler om vejservice og vintervedligehold på private fællesveje var ulovlige, og at kommunen derfor ikke må påtage sig denne type opgaver.

Det er en ordning, som 85 private fællesveje/foreninger hidtil har benyttet sig af i Rudersdal Kommune, og ordningen betød blandt andet, at kommunen reparerede huller i asfalten, fejede med maskine og ryddede sne.

Grundejere, der bor langs private fællesveje, har hidtil kunnet tilslutte sig to forskellige serviceordninger: En for vintervedligeholdelse og en for vejvedligeholdelse. Men det er altså nu slut, og borgerne må for eftertiden selv stå for kontakten til asfaltfirma m.v., skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Det formelle ansvar for de private vejes tilstand vil stadig ligge hos foreninger og vejlaug.

Lars Kristensen, formand for Søllerød Grundejerforening, har ifølge pressemeddelelsen spillet en stor rolle i processen med at gøre grundejerforeninger og vejlaug klar til den nye virkelighed.

Kommunen har hjulpet med udbuddet, så der kunne trækkes på de tidligere erfaringer, men Lars Kristensen har trukket det store læs med en lang række forhold, såsom de juridiske forhold ved tinglysning af servitut, afholdelse af udbud og etablering af vejlaug.

- Det har været en vanskelig proces, og jeg er glad for, at det er lykkedes at komme i mål med at kunne overtage opgaven, siger Lars Kristensen.

Han tilføjer: - Vores forventning var, at vi kunne etablere en ny ordning til nogenlunde samme pris, og det har også holdt stik. Faktisk har det vist sig, at den nye ordning er en del billigere end den kommunale ordning.

Også for den entreprenør, der blev valgt til at varetage snerydning, saltning, ukrudtsbekæmpelse og fejning har det været et stort arbejde at indgå kontrakter med indtil nu 73 forskellige vejlaug og grundejerforeninger.

Udviklingen har desuden betydet, at mange flere veje nu har fået oprettet vejlaug. En besværlig proces, som er gjort endnu vanskeligere af coronakrisens forbud mod at samle mennesker.

Så mange steder i kommunen har grundejerne brugt mange kræfter på at lave vedtægter, indkalde til generalforsamlinger, lave budgetter og - ikke mindst - på at få overbevist alle grundejere på vejen om at være med i et nyt vejlaug. En proces, der fortsætter mange steder i kommunen.

Som led i arbejdet med udbuddet blev Fællesudvalget for grundejerforeninger bragt på banen til at varetage udbudsprocessen og forhandling med de bydende leverandører.

Ud af de 85 private fællesveje/foreninger har 76 ifølge den kommunale pressemeddelelse været interesseret i at deltage i et fællesudbud. Som resultat blev der indgået aftale med to leverandører, og de enkelte grundejerforeninger/vejlaug kan nu indgå særskilte aftaler med de to firmaer på et fælles og ens aftalegrundlag og baseret på enhedspriser.

På Søllerød Grundejerforenings hjemmeside kan man finde et omfattende materiale om arbejdet med de nye serviceordninger.

- Vi tror, det er vigtigt, at man som vejlaug ved, hvordan man skal forholde sig, siger Lars Kristensen, der fortsætter:

- Derfor har vi gjort meget ud at informere undervejs. Ser vi for eksempel på reparation af asfalt, så har alle vejlaug fået en mail med instruks om, hvordan de skal forholde sig, hvis de skal have repareret huller i vejen. Det samme gælder snerydning og saltning, hvor alle har fået kontaktoplysninger inklusiv et døgnbetjent telefonnummer, hvis man skal i kontakt med entreprenøren.

Formanden Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller (R), er meget tilfreds med forløbet, og med at grundejerne nu selv er rustet til at håndtere opgaven.

- Jeg ser det som et godt eksempel på samarbejde mellem borgere og kommune, og jeg synes, det er rigtig flot gået af de forskellige vejlaug og foreninger - også fordi man jo skal forholde sig til en del jura undervejs. Særligt vil jeg også gerne takke Lars Kristensen og Fællesudvalget for den store indsats og konstruktive tilgang til opgaven, siger Court Møller.