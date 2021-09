Se billedserie Finn og Grethe Mogensen, der ejer Min Guldsmed på Nærumvænge Torv, blev mandag den 16. august udsat for røveri i deres butik. Nu kritiserer de Nordsjællands Politi for deres opførsel efter røveriet. Parret kom med en lignende kritik efter at have været udsat for et røveri i 2019, men de mener ikke, at der er »sket en skid« siden kritikken i 2019. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Efter røveri: Ejerpar kritiserer endnu engang politiets opførsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter røveri: Ejerpar kritiserer endnu engang politiets opførsel

Finn og Grethe Mogensen, der i forrige uge var udsat for væbnet røveri i deres guldsmedeforretning i Nærum, kritiserer nu politiet for deres efterfølgende opførsel. En lignende kritik kom de med efter et røveri i 2019, men der er ifølge parret »ikke sket en skid«.

Rudersdal - 01. september 2021 kl. 04:04 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen

Da Finn og Grethe Mogensen, der ejer Min Guldsmed på Nærumvænge Torv, om eftermiddagen mandag den 16. august blev udsat for væbnet røveri i deres forretning, var der tale om et kedeligt deja-vu.

Parrets forretning, som tidligere har ligget i Herlev og Helsingør og altså nu i Nærum, har siden åbningen i 1999 været udsat for i alt fem væbnede røverier, senest i 2019, hvor Finn Mogensen blev overfaldet med peberspray.

Men røveriet er - desværre for parret - ikke det eneste kedelige deja-vu, de har oplevet for nylig.

Efter røveriet i 2019 kritiserede Finn og Grethe Mogensen nemlig Nordsjællands Politi for deres behandling af parret efter røveriet, og de sagde i den forbindelse, at den værste oplevelse ikke var selve røveriet men politiets opførsel. Og den oplevelse står de nu med igen.

- Jeg føler, at hele den kritik, som vi kom med efter røveriet i 2019, kunne vi lige så godt have holdt kæft med, for der er ikke sket en skid, og det er præcis den samme oplevelse, vi har haft nu, siger Grethe Mogensen.

Ved røveriet den 16. august løb Finn Mogensen ud af baglokalet og fik skræmt de to bevæbnede røvere ud. Han har siden røveriet modtaget krisehjælp, men han mener ikke, at Nordsjællands Politi har gjort nok for at oplyse om muligheden for krisehjælp.

Hun fortsætter: - Min oplevelse med politiet var præcis den samme som i 2019. Når man bliver udsat for sådan et røveri, får man jo et chok, og kroppen reagerer. Efter røveriet den 16. august står jeg udenfor butikken og er helt tør i halsen - måske som en stressreaktion - og derfor vil jeg ind og have et glas vand. Men så råber og skriger politiet af mig, at jeg ikke må gå ind, fordi de er bange for, at jeg ødelægger dna-sporene. Men der er ingen, der så tilbyder at hente noget vand til mig.

Militaristisk indsatsleder Ifølge Finn Mogensen er det især indsatslederen, den er gal med. Han havde ifølge parret en »militaristisk« opførsel.

- Den første patrulje er her indenfor tre til fire minutter, og de er vældigt søde, men da indsatslederen kommer, ændrer billedet sig, siger Finn Mogensen og fortsætter:

- Han er meget militaristisk i sin fremgangsmåde og tager slet ikke hensyn til, at der er ofre efter sådan et røveri. Vores assistent står udenfor og er tydeligvis meget berørt af situationen, men der er ingen, der tager hånd om hende.

Grethe Mogensen føler, at de bliver »stillet til offentligt skue« efter røveriet, hvor de må vente udenfor butikken i omkring fire timer, før politiet er færdige på gerningsstedet.

- Uden en stol, en kop kaffe eller et glas vand. Vores assistent bryder sammen og står til offentligt skue og græder. Tror du, at det er behageligt? Jeg følte, at det var os, der var gerningsmænd, og at folk bare kunne stå og glo på os. Jeg er faktisk et offer, men sådan bliver man bare ikke behandlet af politiet, siger Grethe Mogensen.

Aldrig tilbudt krisehjælp Finn og Grethe Mogensen og deres assistent, som også var til stede under røveriet, talte dagen efter med en krisepsykolog, som ifølge Finn Mogensen fortalte dem, at politiet umiddelbart efter at være mødt op, skulle have oplyst dem om deres rettigheder i forhold til at få krisehjælp.

- Da jeg hører det, bliver jeg faktisk dybt chokeret, for det er vi aldrig blevet tilbudt. Det, synes jeg, er skræmmende, og havde det stået til krisepsykologen, havde hun været derude allerede umiddelbart efter, at vi var blevet afhørt, siger Finn Mogensen.

Grethe Mogensen siger, at den oplevelse, hun havde med Nordsjællands Politi efter røveriet den 16. august, er præcis den samme oplevelse, som hun havde efter et røveri i 2019 - og der er ikke tale om en positiv en af slagsen.

- Jeg har været udsat for fem væbnede røverier, og jeg har ikke oplevet at få det tilbud én eneste gang, siger Grethe Mogensen.

Hun understreger, at ikke alle betjentene opførte sig dårligt.

- Der er nogle betjente - mest de kvindelige - der udviser forståelse for vores situation. Men indsatslederen har en militaristisk facon, hvor han står og råber og skriger af os og giver os ordre. Jeg synes, at mange af betjentene er nogle drengerøve, der skal vise muskler i uniform. Det er os, der er ofre, og vi har været udsat for et chok, men vi bliver ikke behandlet sådan, siger Grethe Mogensen, der har et forslag til, hvordan politiet kunne tage bedre hånd om eksempelvis ofre for et røveri.

- Når man sender politiets teknikere ud, kunne man jo sende en psykolog med, og så kunne man måske stille en mandskabsvogn til rådighed, så ofrene kan komme ind og sidde. Der stod jo 10 politibiler på torvet, og de var alle sammen tomme, men vi bliver ikke tilbudt at komme ind og sidde ind i en af dem. Efterforskningen tager jo fire-fem timer, og i den tid står vi blot foran butikken til offentligt skue. Det kan da ikke være rigtigt, siger Grethe Mogensen.