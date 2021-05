Se billedserie Nils Bjervig, der er formand for Birkerød Kunstforening, glæder sig til at få kunsten tilbage i udstillingslokalerne i Birkerød Gl. Præstegaard. Den seneste tid har lokalerne været brugt som opmagasineringsrum, mens tilbygningen til præstegården er blevet renoveret. Foto: Lars Sandager Ramlow Foto: Lars Sandager Ramlow

Efter renovering: Kunstforening gør klar til publikum

Under corona-nedlukningen har Birkerød Gl. Præstegård fået udbedret nogle svære sætningsskader. Nu glæder Birkerød Kunstforening sig til at genåbne 29. maj.

Rudersdal - 15. maj 2021

Held i uheld... Sådan betegner formanden for Birkerød Kunstforening, Nils Bjervig, helt kort corona-nedlukningen.

- Når nu vi har været lukket ned på grund af pandemien, så har det været heldigt, at vi har kunnet bruge tiden fornuftigt. Sidste år fik vi konstateret nogle svære sætningsskader i tilbygningen til præstegården, fordi lerunderlaget har vist sig ustabilt. I tilbygningen har vi køkken, fadebur, kontor, oplagringsrum og garage. Så vi har tømt alle lokalerne under renoveringen. Alt er blevet stablet op i udstillingslokalerne, der således har været fyldt under nedlukningen, forklarer Nils Bjervig.

Renoverings-arbejdet er færdigt, og de frivillige i Birkerød Kunstforening har nu travlt med at få ryddet op og sat alt på plads igen forud for den 29. maj, hvor udstillingen »Smykker og vævning helt konkret« åbner.

- Det er lidt paradoksalt. Udstillingen med værker af Hanne Lührssen og Gudrun Pagter bliver den første her i foråret. Samtidig er det den sidste udstilling i vores program for 2020-2021.

Nils Bjervig fortsætter:

Logistisk puslespil - Det seneste år har været lidt af et logistisk puslespil for vores forening. Vi har måttet aflyse vores store kunstmarked, vores tusmørkelitteratur, generalforsamling og en stribe foredrag og arrangementer. Til gengæld har vi arbejdet hårdt for ikke at aflyse vores planlagte udstillinger. I stedet har vi udskudt dem.

Udstillingen »Par-Parallel« med Hanne Sie og Joseph Salamon nåede akkurat at blive holdt i efteråret 2020. Til gengæld må publikum vente lidt på udstillingen med Glas og grafik, Transformationer, Samklang og Indtryk fra Provence lidt endnu. De skal dog nok komme, lover Nils Bjervig.

Den kommende sæson 2021-2022 bliver således ekstra travl for Birkerød Kunstforening:

- Programmet er fuldt booket og lidt til. Det er en positiv udfordring, men vi får travlt, vurderer Bjervig optimistisk.

Han lægger ikke skjul på, at nedlukningen har været hård ved Kunstforeningen ligesom for så mange andre:

Haven er så smuk - og snart får Birkerød Gl. Præstegård også et ansigtsløft og bliver kalket og malet. Foto: Lars Sandager Ramlow

- Vi er jo en gruppe af frivillige, der arbejder for vores passion og som holder meget af det sociale liv i foreningen. Vi mødes, diskuterer og ser på hinanden. Det er ikke det samme på en computerskærm. Det er en nødløsning. Det er helt andre input, vi får, og en helt anden dynamik, der opstår, når folk taler i munden på hinanden til et møde, fastslår Nils Bjervig.

Ansigtsløft til bygningen Birkerød Kunstforening har også brugt den ufrivillige corona-pause til at få lavet ny hjemmeside. Adressen er dog den samme: www.birkeroed-kunstforening.dk

- Vi glæder os naturligvis til at se publikum igen. Vi har nu fået renoveret præstegårdens tilbygning, og når vejret tillader det, vil kommunen tilmed kalke og male hele Birkerød Gl. Præstegaard udvendigt, så den kommer til at fremstå som fortjent. Vi har en smuk bygning og en smuk have, og snart vil vi også præsentere smukke udstillinger igen. Skal vi ikke lade det være slutreplikken, lyder det fra kunstforeningens formand.