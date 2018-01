Efter politimøde: Nu ændres chikaner

Sådan lød det kortfattet fra lederen af Nordsjællands Politis færdselsafdeling, Kim Bruun, efter et møde med Rudersdal Kommune sent tirsdag eftermiddag.

- Vi har lige holdt et godt møde, hvor vi som politimyndighed har påpeget nogle ting, vi gerne vil have rettet til, før vi kan godkende chikanerne. På mødet kom Rudersdal Kommunes folk med flere konstruktive forslag, så jeg synes, at vi havde en god snak om tingene. Derfor imødeser jeg, at vi finder en løsning hurtigt, så chikanerne kan godkendes.

En af de medarbejdere, der var med til mødet for Rudersdal Kommune var Allan Carstensen, der er chef for Miljø- og Teknik. Han siger:

- Vi har aftalt, at der skal ske tre ting. For det første vil vi etablere en »hævet« flade ved Lupinkrogen, så hastigheden sænkes på strækningen, og så der kommer et spænd på cirka 150 meter mellem hver af de forskellige chikaner. Derudover vil vi stramme udkørslen fra Thorsvej op, så udkørslen bliver mindre »dynamisk«. Vi vil tvinge bilisterne til at standse helt, inden de kører ud. I dag er der flere bilister, der ikke bremser helt op, men tager et hurtigt sving ud på Bakkevej, forklarer Allan Carstensen i Frederiksborg Amts Avis fredag.