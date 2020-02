59 computere er på få måneder blevet stjålet fra Rudersdal Kommune. Først meldte politiet ud, at man ikke kunne gøre meget ved sagen, selvom mindst en af computeren var blevet sat til salg på en serbisk hjemmeside. Borgmester Jens Ive (V) fandt politiets udmelding kritisabel, og nu har politiet meldt ud, at de rent faktisk har kontaktet Interpol i håbet om at opklare sagen.

Efter kommunalt computertyverier har Nordsjællands Politi nu kontaktet Interpol

Rudersdals borgmester Jens Ive (V) var ikke udpræget tilfreds med Nordsjællands Politi efter, at kommunen havde fået stjålet 59 computere på et par måneder.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her