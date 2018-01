»Get Inkd« i Birkerød Hovedgade blev i november udsat for et brandattentat. Skaderne har været omfattende, men forretningen genåbner snarest, forsikrer indehaveren. Foto: Lars Sandager Ramlow

Efter ildpåsættelse: Tatovør gør klar til genåbning

Siden har forretningen været lukket, og i stedet for imødekommende butiksruder har forbipasserende måtte se på to opsatte træplader og sodskader på facaden. Men det er snart slut, fortæller indehaver af forretningen, Nicklas Jensen til Frederiksborg Amts Avis:

- Lige efter brandattentatet håbede jeg på, at vi kunne åbne efter nogle få uger. Men desværre viste det sig, at det saneringsfirma, der skulle klare opgaven, de havde mange opgaver, hvorefter de holdt juleferie. Samtidig viste skaderne sig mere omfattende end først antaget, og så tager ting bare tid, når et forsikringsselskab også er med ind over. Derfor er der ikke sket så meget, men det kommer der til nu. Jeg har håndværkerne på plads, og jeg forventer, at de kan gå i gang meget snart.