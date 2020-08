Se billedserie Efter mere end fire årtier i uddannelsens tjeneste går centerleder på UU-Sjælsø Benny Olsen nu på pension. Foto: Allan Nørregaard

Efter fire årtier i uddannelsens tjeneste lakker det nu mod enden

Rudersdal - 27. august 2020

Efter i 44 år at have virket i undervisnings- og vejledningsverdenen med Nordsjælland som omdrejningspunkt, går centerleder på UU-Sjælsø Benny Olsen nu på pension. Og han kan kigge tilbage på et rigt og inspirerende arbejdsliv.

- Jeg har haft et fantastisk arbejdsliv her, og jeg har været super glad for at være på UU-Sjælsø med nogle fantastisk dedikerede medarbejdere, siger 67-årige Benny Olsen, der har været centerleder på UU-Sjælsø siden oprettelsen i 2004.

UU-Sjælsø står for uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning af personer fra 7. klasse og op til 25 år i Rudersdal, Allerød og Hørsholm.

- Vi vejleder de unge mennesker omkring deres uddannelsesønsker og prøver at hjælpe dem til at træffe et godt uddannelsesvalg, forklarer Benny Olsen.

Ifølge Benny Olsen skal en god vejleder stille de gode spørgsmål til de unge mennesker.

- Som vejleder kan man være med til at guide de unge mennesker til at få truffet nogle valg, som er de rigtige for dem. Det er det, der er det afgørende for os, siger Benny Olsen, der understreger, at det ikke handler om at finde »den rigtige vej«.

Der kan nemlig være mange rigtige veje, før den enkelte person når frem til målet.

- Det er ikke os, der skal træffe valgene for de unge, men vi skal give dem nogle værktøjer og redskaber, så de selv kan træffe et kvalificeret valg, og det synes jeg har været spændende, siger Benny Olsen.

Benny Olsen er oprindeligt fra København, og han blev uddannet lærer i 1976, hvor han også startede på Engholmskolen i Allerød.

- Skolen var så ny, at den endnu ikke var færdigbygget, og der kunne jeg se, at jeg kunne få nogle faciliteter, som man ikke kunne finde på nogle københavnerskoler, siger Benny Olsen, der er bosat i Virum. I 1980 startede Benny Olsen som vejleder, og der er én altoverskyggende grund til, at han har fortsat det arbejde i fire årtier.

- Det, der er helt afgørende, er, at man kan gøre en forskel for nogle unge mennesker. Det kan man også som lærer ved at undervise dem godt, men som vejleder kommer man tæt på mange af dem og får snakket med dem på en måde, som er anderledes, end når man er lærer. Som vejleder oplever man en helt anden fortrolighed med eleverne, og den fortrolighed har jeg altid syntes var interessant, siger Benny Olsen.

Gennem de fire årtier har Benny Olsen også kunnet se store forandringer på området, som er blevet mere professionaliseret.

- Da jeg blev vejleder, fik jeg et kursus på Danmarks Lærerhøjskole, som var en dag om ugen i et år. I dag skal du dybest set have en diplomuddannelse i vejledning, og uddannelsen er en dag om ugen i tre år med afsluttende eksamen, siger Benny Olsen.

Noget af det, som man hos UU-Sjælsø i bruger og har brugt en del tid på, er, at få områdets unges øjne op for, at der findes mange uddannelsesveje.

- Vores tre kommuner - Rudersdal, Hørsholm og Allerød - ligger i top fem i Danmark med hensyn til fleste unge, der får en ungdomsuddannelse. Og vi er jo sat i verden for at få de unge til at tage en ungdomsuddannelse, så der må man også sige, at vi ligger i et smørhul, siger Benny Olsen og fortsætter:

- Men det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke skal udfordre og forstyrre - som vi kalder det - de mennesker. Vi har mange, der næsten bevidstløst tager i gymnasiet, for det gør man her, og det har far og mor gjort, og det gør alle ens kammerater. Så en stor del af en vejleders arbejde i dag er også at gå ind og udfordre eleverne på de valg, de vil træffe.

Den afgående centerleder fortæller, at man derfor »snakker rigtig meget om erhvervsuddannelserne«.

- Det gør vi både overfor elever og forældre, så vi tydeligt kan fortælle dem, at der er andre muligheder end at være ingeniør eller læge eller advokat, siger Benny Olsen.

Privat er Benny Olsen gift med Marianne Telling og sammen har de to børn, Eva på 28 og Simon på 26. Og så kan man vist godt tillade sig at sige, at Benny Olsen er bidt af en gal fodbold - det tyder i hvert fald hans cv på, og en del af pensionisttilværelsen skal da også bruges på fodbold.

Han er således bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment, formand for programudvalget i Divisionsforeningen, næstformand for Landsholdkomiteen i DBU og formand for fodboldklubben B1903. Benny Olsen er desuden selv aktiv fodboldspiller i sidstnævnte klub. Noget han glæder sig til at få mere tid til som pensionist.

- Mine jævnaldrende træner hver mandag og fredag morgen, og det kan jeg nu komme med til. Det har jeg ikke kunnet nogensinde før, for der har jeg været på arbejde, siger Benny Olsen.

Derudover glæder han sig til at få mere tid til at passe både sit hus og sin have - og sin kone, som han i år har været gift med i 25 år og altså kan fejre sølvbryllup med.

- Det er muligt, at vi har sølvbryllup, men så mange år har jeg jo ikke været hjemme, siger Benny Olsen med et grin.