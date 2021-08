Se billedserie Ankestyrelsen har afgjort, at kommunen ikke havde instruktionsbeføjelse over de to bestyrelsesmedlemmer, Nellie Modeweg-Hansen (t.v.) og Pia Grøhn Lorentsen, i Lions Park Birkerød. De to kvinder er begge lettede over sagens afgørelse. Foto: Lars Sandager Ramlow

Efter bitter strid: Kommune taber sag i Ankestyrelsen - handlet ulovligt

Efter strid mellem Rudersdal Kommune og Lions Park Birkerød har Ankestyrelsen afgjort, at kommunen ikke havde instruktionsbeføjelse over to bestyrelsesmedlemmer i Lions Park Birkerød, og kommunen har derfor handlet i strid med kommunestyrelsesloven.

Rudersdal - 22. august 2021 Af Joram G. Menzer

Der blev ikke lagt fingre imellem, da Lions Park Birkerød og Rudersdal Kommune sidste år havnede i en bitter strid, og Lions Park Birkerøds administrator, Bjarne Johnsen, beskyldte i Frederiksborg Amts Avis blandt andet Rudersdal Kommune for vildledning, pinlig forvaltning og ulovligheder.

Rudersdal Kommune har for sit vedkommende fastholdt, at Lions Park Birkerøds bestyrelse ikke var legitim og krævet, at to bestyrelsesmedlemmer, Pia Grøhn Lorentsen og Nelli Modeweg-Hansen, som er udpeget af kommunalbestyrelsen, skulle træde ud af bestyrelsen.

Nu har sagen så nået sin midlertidige konklusion.

Det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen har således afgjort, at Rudersdal Kommune ikke har instruktionsbeføjelser overfor de to bestyrelsesmedlemmer, og at kommunen derfor har handlet i strid med kommunestyrelsesloven, skriver Danske Kommuner.

»Ankestyrelsen vurderede, at Rudersdal Kommune havde givet instrukser til de to kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelsen i strid med kommunestyrelseslovens § 68 a, stk. 3.«, hedder det blandt andet på Ankestyrelsens hjemmeside.

Formanden for Lions Parks Birkerøds bestyrelse, Erik Bjørn Andersen, er tilfreds med Ankestyrelsens afgørelse. Foto: Lars Sandager Ramlow

- Vi er selvfølgelig tilfredse med afgørelsen, og vi har hele tiden syntes, at Rudersdal Kommune har opført sig meget mærkeligt og benyttet sig af underlige metoder, for det er jo ikke en sag, der vedrører kommunen, siger Erik Bjørn Andersen, der er bestyrelsesformand for Lions Park Birkerød.

Ikke grov forsømmelighed Striden mellem de to parter bunder i, at Lions Park Birkerød sidste år mente, at de var gået glip af et tocifret millionbeløb i driftstilskud fra kommunen. Det afviste Rudersdal Kommune dog, og kommunen skød tilbage med, at den siddende bestyrelse i Lions Park Birkerød ikke var gyldig, da Lions Park Birkerød havde besluttet at nedlægge sig selv og overføre alle sine aktiviteter til søsterklubben i Søllerød.

Sidenhen besluttede Lions Park Birkerød dog, at retten til at udpege bestyrelsesmedlemmer i Lions Park Birkerød skulle ligge hos søsterklubben i Hillerød, hvilket i kommunens optik gjorde bestyrelsen illegitim.

Kommunen endte med at fritage Pia Grøhn Lorentsen og Nelli Modeweg-Hansen fra deres hverv i bestyrelsen, idet de to medlemmer ikke fulgte instrukserne fra kommunen.

Men Ankestyrelsen vurderer altså, at Rudersdal Kommune havde givet instrukser til de to kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer i strid med kommunestyrelseslovens. Ankestyrelsen vurderer også, at de to medlemmer ikke havde udvist grov forsømmelighed ved ikke af følge instrukserne, og at kommunen derfor ikke havde bemyndigelse til at fritage bestyrelsesmedlemmerne for deres hverv.

Afgørelse er en lettelse Nelli Modeweg-Hansen modtager sagens afgørelse med en ambivalent følelse, idet hun er medlem af Venstre, som jo altså også er borgmester Jens Ives parti.

- Jeg har det lidt lorent, for jeg er jo medlem af Venstre, så det har været en meget prekær situation, siger Nellie Modeweg-Hansen og tilføjer:

- Jeg må indrømme, at siden afgørelsen fra Ankestyrelsen kom (den 22. juni, red.) har jeg afventet et svar fra Jens Ive eller kommunen. Men jeg har intet hørt, og det undrer mig lidt. Jeg ville jo gerne have haft måske ikke ligefrem en undskyldning men i hvert fald en tilkendegivelse af, at vi har fået medhold i sagen, for jeg synes, at de har udsat mig for en masse ting, som ikke var nødvendige, siger Nellie Modeweg-Hansen.

Ankestyrelsen har indtil videre afgjort sagen mellem Lions Park Birkerød og Rudersdal Kommune til førstnævntes fordel. Foto: Lars Sandager Ramlow

Pia Grøhn Lorentsen efterlyser - i tråd med Nellie Modeweg-Hansen - en reaktion fra borgmesteren.

- Gad vide om borgmesteren vil give de involverede en undskyldning? Det synes jeg ville være på sin plads, og personligt er jeg lettet over, at vi trods alt har fået medhold i, at vi havde ret, siger Pia Grøhn Lorentsen, der under sagen - ligesom Nellie Modeweg-Hansen - var medlem af Venstre, som hun også stillede op for til kommunalvalget i 2017.

Hun har nu meldt sig ud af partiet, ligesom hun er stoppet i Lions Park Birkerøds bestyrelse.

Afgørelsen faldt den 22. juni, og fra den dato har kommunen to måneder til at overveje og meddele, hvad Ankestyrelsens afgørelse giver anledning til.