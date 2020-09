Se billedserie Efter 18 år som rektor på Birkerød Gymnasium (BG) stopper Anders Kloppenborg nu for at gå på pension. Han har sidste arbejdsdag onsdag den 25. november, og han glæder sig til en pensionisttilværelse, hvor han blandt andet skal dyrke sin hobby fodbold, men hvor der også skal være masser af plads til en kalender uden aftaler. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Efter 18 år på posten siger rektor farvel: Har fået bundet sløjfe på arbejdslivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter 18 år på posten siger rektor farvel: Har fået bundet sløjfe på arbejdslivet

Anders Kloppenborg går efter 18 år som rektor på Birkerød Gymnasium på pension, og han føler efterhånden, at han har fået bundet en del sløjfer på sit arbejdsliv.

Rudersdal - 18. september 2020 kl. 09:23 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

At tilfældigheder skulle være en styrende mekanisme i verden og i menneskers liv er en idé, som rektor på Birkerød Gymnasium Anders Kloppenborg ikke har megen fidus til. Tværtimod tror han på, at alle mennesker har en livsmission.

- Jeg tror, at den mission vil følge nogle baner, hvor en del er forudbestemt, mens andet er viljebestemt. Jeg tror, at der er en meningsfuld ramme om alle menneskers liv, og den ramme skal man gøre sig umage for at finde ud af, hvad er, siger Anders Kloppenborg.

Respekten for de andre Selv fandt den 69-årige rektor sin ramme at udfylde inden for uddannelsesverdenen, og han har efterhånden haft succes med sin livsmission i en sådan grad, at han nu med ro i sindet kan gå på pension efter 18 år som rektor på BG.

- Det har været min opgave de steder, hvor jeg har kunnet tage fat indenfor uddannelsesverdenen med unge mennesker, at få så mange som muligt igennem så godt som muligt, siger Anders Kloppenborg og tilføjer.

- Og så har det været vigtigt for mig, at de unge skulle have selvtillid og lære at være tilfredse med sig selv, som de er og ikke tro, at de skal laves om. En fræk slambert skal ikke laves om til et dydsmønster men skal holde fast i den energi, der ligger i at være fræk og så måske slibes en anelse til.

Noget af det, der tændte den unge Anders Kloppenborg var at bidrage til en uddannelsesverden, som skulle være anderledes end den, han selv havde oplevet.

- Jeg tændte dels på at få afdramatiseret læringsprocessen, så det var tilladt at kvaje sig og dels på at få ændret omgangsformen i undervisningsmiljøet, siger Anders Kloppenborg.

Man kan nemlig sagtens bevare sin autoritet uden at være højtråbende og ved at være venlig, mener den afgående rektor. Det handler grundlæggende om at vise respekt for de mennesker, man har med at gøre. Og når det kommer til eleverne, handler det om at se dem som hele mennesker, forklarer Anders Kloppenborg.

- Uanset hvordan eleven præsterer, skal man vise sin respekt for det andet menneske, og på den måde får du mange i tale, som du ellers ikke ville få i tale. Hvis eleverne føler, at du kan lide dem, også når de ter sig tosset, så har du altså virkelig fat i dem, siger Anders Kloppenborg.

Umanerlig kedeligt Anders Kloppenborg gik i gymnasiet på Herlufsholm, og det var her frøene til at ville være med til at forandre uddannelsesverdenen

blev sået.

- Jeg havde selv syntes, at det at gå i gymnasiet var umanerlig kedeligt. Undervisningen var ringe, og omgangstonen var baseret for meget på rigid autoritet og ikke på indlevelse, siger Anders Kloppenborg.

Anders Kloppenborg gik på Herlufsholm fra 6. klasse til og med 3.g, fordi familien var flyttet fra Anders Kloppenborgs fødeby Tønder til Næstved, da faren, der var gymnasielærer, fik arbejde på Herlufsholm.

- Herlufsholm har i høj grad været med til at forme mit liv, konstaterer Anders Kloppenborg.

Og med Herlufsholm i blodet, er det måske heller ikke nogen tilfældighed, at Anders Kloppenborg de seneste 18 år har været med til at forme Birkerød Gymnasium, der også har en kostskole-afdeling.

Anders Kloppenborg startede ydermere sit arbejdsliv i samme boldgade, da han blev ansat på Stenhus Gymnasium i Holbæk, hvor der også var tilknyttet en kostskole.

- Men det var to adskilte enheder, så da jeg havde været der i nogle år, blev jeg spurgt af kost- og grundskolen, om ikke jeg ville være bindeleddet til gymnasiet. Der var samarbejdsproblemer, og jeg blev udset til at forsøge at få tingene til at glide, og det lykkedes, siger Anders Kloppenborg.

I en periode sidenhen gled de to afdelinger så igen mere fra hinanden, forklarer Anders Kloppenborg, der dog glæder sig over, at det nu igen er lykkedes at bygge bro mellem afdelingerne.

- Det er en fantastisk glæde for mig, og det ser ud som om, at Stenhus Kostskole nu bliver anerkendt som en gymnasiekostskole på lige fod med de andre gymnasiekostskoler, og det har ikke været tilfældet tidligere, siger Anders Kloppenborg.

Slut med hverdagsrutinen Dermed er der stort set bundet en sløjfe på Anders Kloppenborgs arbejdsliv, og det synes derfor sikkert, at rektoren kan forlade BG med ro i sjælen.

- Jeg kan mærke på mig selv, at det er det rigtige tidspunkt nu, og jeg har stor tillid til, at dem, der følger efter mig, kan finde ud af, hvordan stillingen bedst skal bestrides, siger Anders Kloppenborg.

Han glæder sig desuden over, at folk omkring ham nu siger, at BG ligger stødt i søen, og at der ikke er større ugjorte opgaver tilbage.

- Udviklingen fortsætter selvfølgelig, og min efterfølger skal jo også sige, at der da er masser af ting at tage fat på. Men jeg synes, at der er blevet bundet sløjfer på de opgaver, der lå foran mig, da jeg tiltrådte for 18 år siden, siger Anders Kloppenborg.

Rektoren er ikke en af den slags pensionister, der allerede har lagt planer for pensionstilværelsen langt ud i fremtiden. Der må nemlig gerne være plads til spontanitet.

- Foreløbig har jeg fri, og verden ligger åben for mig. Og jeg har tænkt mig at prøve at holde den port åben et stykke tid. Jeg vil meget nødig ind i noget, der minder om en så fastlagt hverdagsrutine, som den jeg har haft. Jeg skal ikke skynde mig men nyde tiden og leve og være til i nuet, siger Anders Kloppenborg, der dog kommer til at savne at være i daglig kontakt med ungdommen.

Rektoren kan dog forsikre de ældre generationer om, at ungdommen - til trods for vedholdende og konstante rygter om det modsatte - har det godt.

- Det er jo altid galt med ungdommen, og det har det været siden Aristoteles' tid, men ungdommen ser grundlæggende ud, som den altid har gjort. Der er nogle andre ydre omstændigheder, især de sociale medier, men ellers ligner ungdommen sig selv, og de unge er nok generelt mere ansvarlige nu, end de har været nogensinde før, siger rektoren, der har sidste arbejdsdag den 25. november 2020.