EU sender en halv million kroner til kommunens unge

Rudersdal - 21. august 2020

Ansøgninger fra Rudersdal Kommunes ungeområde til EU har netop givet pote.

Ung i Rudersdal søgte i efteråret og vinteren 2019/2020 EU's uddannelsesprogram Erasmus+ om tilskud til et udvekslingsprojekt for unge, kaldet MINDformance - meet yourself through performance samt om tilskud til afholdelse af et lokalt folkemøde for unge.

Begge ansøgninger er blevet imødekommet, og der er nu indgået kontrakt mellem Ung i Rudersdal og Uddannelses- og Forskningsministeriet, som administrerer bevillingerne på 192.000 kroner til MINDformance og 372.800 kroner til folkemødet, skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har i den forbindelse netop godkendt bevillingerne og projektplanerne.

- Projekterne falder i god tråd med den verserende proces i arbejdet med en ungestrategi, så vi er meget spændte på dem. At vi har fået sådan flotte beløb fra EUs uddannelsesprogram er jo simpelthen fantastis, udtaler formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane (S), ifølge pressemeddelelsen.

MINDformance - meet yourself through performance er en uges sommercamp baseret på FN's 3. verdensmål om sundhed og trivsel samt kulturel udveksling med udgangspunkt i performance.

Der vil blive arbejdet med temaer som trivsel, personlig udvikling, tabuer, fordomme og andre emner relateret til mental sundhed gennem øvelser og udforskning af scenekunstens forskellige genrer.

- Formålet med projektet er at skabe en unik oplevelse for en gruppe unge, der særligt brænder for og arbejder med performance samt at introducere Birkerøds nye Performancehus' muligheder på en ny måde. Disse unge får mulighed for at skabe internationale relationer og styrke deres verdenssyn gennem arbejdet som ansvarlige værter for ligesindede fra andre europæiske lande, forklarer Kristine Thrane.

Performancecampen med unge deltagere fra Italien, Makedonien, Island, Danmark og Serbien skulle have været afholdt i foråret, men på grund af coronapandemien har det været nødvendigt at flytte projektet således, at det nu afvikles i foråret og sommeren næste år. Det kommer til at foregå på Kulturcenter Mantzius i Fløjen og Performancehuset.

I kommunen er der et erklæret ønsket om at styrke dialogen mellem unge borgere, beslutningstagere og kommunens politikere, herunder at udvikle bedre metoder til at inddrage unge i beslutningsprocesser og til at omfavne og stimulere deres engagement og skaberlyst i lokalmiljøet.

Erasmus+-midlerne støtter ungdomsdialogprojekter, som har til formål at fremme det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ved at opfordre til øget dialog mellem beslutningstagere, ungdomsorganisationer, unge og andre, der er aktive inden for ungdomsområdet.

Derfor giver denne bevilling også muligheder for at udvikle indsatsen for ønsket om at styrke dialogen mellem unge borgere og beslutningstagere.

Ung i Rudersdal planlægger et stort event med deltagelse fra unge, kommunalpolitikere, debattører, performere, foreninger, erhvervsliv og organisationer i lokalområdet. De unges lokale folkemøde forventes at kunne afvikles i sommeren 2021.