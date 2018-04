EP-valg: S har fundet sine kandidater i Hovedstaden

Jeppe Kofod er spidskandidat for Socialdemokratiet i Region Hovedstaden samt for partiet på landsplan til Europa Parlamentsvalget i 2019.

- Jeg ser frem til at føre valgkamp med to kompetente herrer, og jeg er sikker på, vi bliver et stærkt hold. Desuden synes jeg det er godt, at vi er en ung, en erfaren, en kvinde, en fra København, en fra Frederiksberg og en fra Nordsjælland. På den måde repræsenterer vi et bredt udsnit af vælgerne, og kan tale til mange målgrupper, lyder det fra Mette Poulsen.