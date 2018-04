Gravhunden Oscar har en legekammerat, som har haft parasitten Giardia, og derfor bliver også han tjekket for parasitten, som er ekstremt smitsom, og som i nogle tilfælde kan smitte til mennesker. Her tilses Oscar af dyrlæge Mariane Kjær Silset fra Nærum Dyreklinik.Foto: Allan Nørregaard

Dyrlæger advarer: Oplever boom i hunde ramt af parasit

I Holte og Nærum melder personalet hos Dyrlægehuset i Holte og Nærum Dyreklinik om et mindre boom i tilfældet af hunde smittet med parasitten.

- Et af de væsentligste symptomer ved Giardia er tynd afføring. Men det kan godt gå i sig selv for så at vende tilbage senere, så der er måske mange, der tænker, at det er gået over. Men der skal man altså lige være opmærksom, fordi det kan vende tilbage, siger Mariane Kjæe Silset.