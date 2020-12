Fodring af søens fugle kan være hyggeligt, men det er skidt for fuglene, og samtidig kan maden tiltrække rotter... og det er ikke godt. Foto: Kenn Thomsen

Drop hyggen: Fuglefodring er helt til rotterne

Rudersdal - 16. december 2020 kl. 05:57 Af Lars Sandager Ramlow

Fodring af ænder, svaner og andre fugle ved søbredden er hverken til gavn for fuglene eller for søen. Rotterne er til gengæld meget glade for det!

Sådan skriver Rudersdal Kommune i en pressemeddelelse.

- Selv om det er rart og hyggeligt at tage en pose brødrester med ned til søbredden, er det af mange grunde en rigtig dårlig idé. Derfor vil vi kraftigt opfordre til, at du undlader at fodre dyrene, når du kommer i nærheden af en sø på din tur, lyder det uddybende fra kommunens Natur, Park og Miljø-afdeling.

Næringsværdien i brød er for vandfuglene, som fra naturens side er udviklet til at spise vandplanter og alger, meget ringe. Men fuglene kan hurtigt spise sig mætte i brødet, og derefter er de ikke længere sultne nok til at spise de ting, som de har brug for.

- Ikke mindst vinterfodring er en meget dårlig idé. Vintertiden er faktisk en hvileperiode for de fugle, som ikke trækker sydpå, men som bliver hos os på vores kolde breddegrader. Her slapper de af og bruger så lidt energi som overhovedet muligt. Bedst er det for fuglene at ligge helt stille og bevæge sig så lidt som muligt, oplyser Natur, Park og Miljø.

Som urenset spildevand Det er heller ikke godt for søens økosystem, som består af blandt andet insekter, krebsdyr, smådyr, padder, vandplanter og fisk, at smide brød i vandet. Et kilo tørt franskbrød forurener faktisk søen med lige så meget fosfor som 120 liter urenset spildevand, og det har vi ikke lyst til at hælde ud i søen, påpeger kommunen i pressemeddelelsen.

- Brød og spildevand indeholder præcis den slags næringsstoffer, som algerne i søen elsker at få tilført. Og når vi på den måde gøder algerne, gror de bare derudaf og for fuld kraft. På den måde kan søen blive til en grøn algesuppe, som ingen, hverken søens planter og dyr eller vi mennesker, har glæde af. Når algerne dør, synker de fleste af dem ned på søbunden og bliver nedbrudt af bakterier. Denne nedbrydning forbruger meget ilt i vandet, som så ikke længere er tilgængelig for alle søen dyr, forklarer Natur, Park og Miljø.

Livet bliver derfor helt bogstaveligt talt kvalt og dør.

Problem med rotter Rudersdal Kommune understreger i den forbindelse, at uønsket liv til gengæld tiltrækkes af fodringen, og det er rotterne.

- Rotter er nogle af naturens absolut bedste overlevere, de griber og udnytter enhver chance for at overleve og kan spise stort set alt. Rotter er derfor fantastisk gode til at tilpasse sig de omgivelser, som de lever i. Det gælder også i kampen om mad, hvor rotter også er fantastisk gode svømmere. Derfor er det hverken et problem at hente brødrester på land eller i vand. Et rottepar kan under optimale forhold formere sig og blive til ca. 800 rotter på bare ét år, advarer Natur, Park og Miljø-afdelingen.

Rotter kan blandt andet overføre sygdomme, og nogle af disse sygdomme kan være dødelige for mennesker. Derfor har kommunerne i henhold til lovgivningen pligt til at bekæmpe rotter. Men uden hjælp fra borgerne i kommunen er dette en vanskelig opgave.

- Vi skal bekæmpe rotterne, når og hvor de forekommer, men borgere i kommunen har samtidig også pligt til at gøre, hvad de kan, for at undgå, at rotterne får adgang til levesteder og mad. Det gælder ikke kun på borgernes egen grund, men selvfølgelig også alle andre steder... eksempelvis ved søerne, slutter Natur, Park og Miljø-afdelingen.