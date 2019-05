Dronningens monogram er prikken over porten

Endnu en rød port er klar til at blive indviet for offentligheden, efter at den har været under kærlig behandling hos foreningen De Røde Portes Venner. Foreningen, der blev stiftet for tre år siden, har det erklærede formål at være med til at sikre reetableringen og vedligeholdelsen af de røde porte i og omkring Jægersborg Hegn, fordi Naturstyrelsen for nogle år siden gik i gang med at fjerne portene, da der ikke var ressourcer til at vedligeholde dem.