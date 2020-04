Dronningens fødselsdag blev fejret med blomster og sang

Hos Rudersdal Kommunalbestyrelse havde man taget dronningens fødselsdagsopfordring til sig og gav derfor på dagen blomster til beboere på plejecentre og botilbud i kommunen. Majestæten havde nemlig selv ytret ønske om, at de svage og udsatte borgere, der har det svært i denne coronatid, skulle have glæde af blomster, dufte og farver.

- Vi synes, det kan give lidt hygge og varme i en tid, hvor mange ældre og udsatte borgere er rigtig hårdt ramt og savner kontakt. Vi håber på denne måde at vise, at de ikke er glemt. Jeg er samtidig glad for at vi kan støtte det lokale erhvervsliv lidt, siger Jens Ive.