Artiklen: Droneskud: Ro over Roklubben

Droneskud: Ro over Roklubben

Forhenværende medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og tidligere pilot, Jan Erik Messmann, har købt sig en drone og taget »kørekort« til den smarte teknologi. Forleden var han ude at træne over søen ved Birkerød Roklub. I den forbindelse skriver han: