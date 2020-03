Se billedserie Jakob Staalby, der er født og opvokset i Birkerød, udgav i 2018 bogen »Piraten, Kannibalen og de andre landevejsrøvere«, som er en ungdoms- og børnebog med cykelhistorier. Nu bliver bogen udgivet som podcast med speak af skuespilleren Lars Bom. Her ses Jakob Staalby på toppen af Aasebakken, som han har forceret på sin jernhest flere gange, end han har tal på. Billedet er taget i forbindelse med udgivelsen af bogen i 2018. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Dramatiske dueller får nyt liv med hjælp fra kendt skuespiller

Rudersdal - 28. marts 2020 kl. 12:34 Af AF Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cykelsporten er fyldt med drama, og nogle af de dramatiske fortællinger har Jakob Staalby fortalt i en bog, som nu er blevet til en podcast med skuespilleren Lars Bom.

Jakob Staalby udgav for to år siden ungdoms- og børnebogen »Piraten, Kannibalen og de andre landevejsrøvere«.

Nu er cykelsportens dramatiske historier om drabelige dueller, helte og skurke blevet indtalt af skuespiller Lars Bom med lyddesign af Asger Lindqvist.

Jakob Staalby, der er født og opvokset i Birkerød, var aldrig rigtig i tvivl om, at han en dag gerne vil have lavet bogens fortællinger til lydbog eller podcast.

- Bogen er skrevet på en måde, så den skulle være rar at læse op, så jeg har altid haft lyst til at lave det til en lydbog eller en podcast, siger Jakob Staalby.

Valget faldt altså på sidstnævnte, hvor fortællingerne af Lars Bom er krydret med Asger Lindqvists lyde og musik.

Jakob Staalby var ikke i tvivl om, at han gerne ville have Lars Bom til at fortælle historierne.

- Jeg ville gerne have en speaker, som ikke bare var en speaker, men en som havde personlig holdning til historierne, og udover at Lars Bom er en god skuespiller og speaker, så er han ligesom mig en passioneret amatørcykelrytter, siger Jakob Staalby, der som ung har kørt Birkerøds gader og stræder tynde på sin jernhest.

Lars Boms passion for cykelsporten var ifølge Jakob Staalby årsag til, at skuespilleren gjorde fortællingerne endnu bedre.

- Lars har cyklet enormt mange af de steder, som jeg beskriver i historierne, så det er helt fantastisk, så meget han har medvirket til at gøre historierne endnu bedre, siger Jakob Staalby.

Lars Bom sagde da også hurtigt ja til at medvirke, da Jakob Staalby kontaktede ham.

- Så tog jeg forbi og smed en bog i hans postkasse, og så vendte han hurtigt tilbage og sagde, at han syntes, at det lød som en fed ide, og at han gerne ville være med, siger Jakob Staalby, der glæder sig over, at skuespilleren sagde ja.

- Det betyder jo, at jeg bliver lidt mere sikker på, at jeg har fat i noget af det rigtige. Alle, der laver kreative soloprojekter, kan sikkert genkende følelsen af, at man ikke er sikker på, at andre synes, at det man laver er lige så godt, som man måske selv går rundt og synes, siger Jakob Staalby.

Han tilføjer: - Som forfatter er jeg jo no one. Jeg har udgivet én bog på et lille forlag, så det skal da heller ikke være nogen hemmelighed, at når man får en kapacitet som Lars Bom på projektet, så får man da lidt præstationsangst.

Glæden ved cykelsporten tog især fart, da Jakob Staalby som elev på Sjælsøskolen fik vist Jørgen Leths cykelfilm fra 1974 »Stjernerne og vandbærerne«.

- Det, synes jeg, var en virkelig fed film, og så blev jeg ret betaget af cykelsporten. I starten af 90'erne blev jeg så fuldstændig grebet af det, da jeg så Pantani første gang på Alep d'Huez, sagde Jakob Staalby til Frederiksborg Amts Avis, da »Piraten, Kannibalen og de andre landevejsrøvere« blev udgivet i 2018.

Og Jakob Staalby håber, at endnu flere vil få glæde af historierne nu, hvor de er tilgængelige som podcast.

Og så er det nok heller ikke usandsynligt, at Jakob Staalby udgiver en opfølger til »Piraten, Kannibalen og de andre landevejsrøvere«.

Han er nemlig ikke i tvivl om, at cykelsporten er noget af det mest interessante i dette jordiske liv.

- Jeg kender ikke nogen anden sportsgren, der som cykelsporten er så fyldt med drama, spænding, underholdning og historier. Og jeg elsker de historier og er fuldstændig forelsket i cykelsporten, og derfor har jeg også lyst til at fortælle de historier, så alle andre kan forstå, hvor fantastisk cykling er, siger Jakob Staalby.

I alt vil podcasten »Cykelhistorier« - indtil videre - komme til at bestå af 12 afsnit, hvor de første fire nu er tilgængelige på Spotify, Apple Podcast og hjemmesiden www.cykelhistorier.dk. Der vil efter planen blive udgivet et nyt afsnit hver fredag.